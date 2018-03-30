FDA одобрило применение препарат ILUMYA® (tildrakizumab-asmn) производства Sun Pharmaceutical Industries у взрослых пациентов для лечения умеренного и тяжелого бляшечного псориаза на основании данных программы клинических исследований (КИ) поздних стадий reSURFACE.

В двух многоцентровых рандомизированных двойных слепых плацебо-контролируемых исследованиях (reSURFACE 1 и reSURFACE 2) приняли участие 926 взрослых пациентов, которые получали ILUMYA™ (N=616) или плацебо (N=310). Препарат ILUMYA® избирательно связывается с субъединицей p19 интерлейкина 23 (IL-23) и ингибирует его взаимодействие с рецептором IL-23, что приводит к ингибированию высвобождения противовоспалительных цитокинов и хемокинов. Препарат ILUMYA® вводят подкожно в дозе 100 мг в течение 12 недель после введения первоначальных доз на 0 и 4 неделях.

Результаты этих исследований были опубликованы в журнале The Lancet в июле 2017 года, а результаты первичных конечных точек были озвучены на XXVII съезде Европейской академии по дерматологии и венерологии (EADV).

«Одобрение препарата ILUMYA® и наша давняя приверженность дерматологии позволяет нам сосредоточиться на том, чтобы улучшить жизнь людей, страдающих умеренной и тяжелой формой бляшечного псориаза», – сказал Абхай Ганди, президент и главный исполнительный директор представительства Sun Pharma в Северной Америке.

«Мы полны решимости сотрудничать со всеми, кто заинтересован в том, чтобы сделать препарат ILUMYA® доступным для людей, страдающих бляшечным псориазом».

Информация о безопасности

Препарат ILUMYA® противопоказан пациентам с предшествующей серьезной реакцией гиперчувствительности к тилдракизумабу или любому из вспомогательных веществ.

Лечение препаратом ILUMYA® не следует назначать пациентам с инфекцией в клинически выраженной активной фазе до тех пор, пока инфекция не будет до конца вылечена.

Перед назначением препарата ILUMYA® необходимо обследовать пациентов на предмет наличия туберкулезной инфекции. Назначить лечение латентной туберкулезной инфекции до назначения препарата ILUMYA®.

Перед назначением препарата ILUMYA® необходимо решить вопрос об отводе от всех соответствующих возрасту прививок в соответствии с действующими правилами иммунизации. Избегать использования живых вакцин у пациентов, принимающих препарат ILUMYA®.

Среди наиболее распространенных (≥1%) нежелательных реакций, связанных с препаратом ILUMYA®, отмечаются инфекции верхних дыхательных путей, реакции в месте инъекции и диарея. Нежелательные реакции, частота которых была менее 1%, но более 0,1% в группе ILUMYA®, и которые возникали чаще, чем в группе плацебо, включали головокружение и боли в конечностях.

О псориазе

Псориаз – это хроническое иммунное заболевание кожи. Это неконтагиозное нарушение, в результате которого ускоряется цикл роста клеток кожи и появляется толстый чешуйчатый слой на коже. Наиболее распространенной формой данного заболевания, которая отмечается у 80– 90 процентов людей, страдающих псориазом, является бляшечный псориаз. Он проявляется в виде красных, выступающих участков кожи, покрытых белыми чешуйками, которые могут вызывать зуд и болезненные ощущения, трескаться и кровоточить. Многие люди с бляшечным псориазом постоянно страдают от непреходящего, постоянного характера этого хронического заболевания.

Источник публикации: Sun Pharmaceutical Industries