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Приказ №241н не закрепил за руководителем аптеки право работать за «первым столом»

29.06.2018

Внесение изменений в Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих не решил проблему, связанную с замещением руководителем аптеки должности провизора. К такому выводу пришла Ассоциация «СоюзФарма».

Напомним, фармацевтическое сообщество долгое время боролось с абсурдной ситуацией на аптечном рынке – согласно нормативным документам, специалисты, имеющие сертификат по специальности «Управление и экономика фармации», не могли работать за первым столом. Аптечные организации регулярно штрафовали за продажу лекарств сотрудниками, занимающими должность директора или заведующего аптекой.

Минюст 19 июня зарегистрировал приказ Минтруда России от 09.04.2018 г. № 214н «О внесении изменений в Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения», утвержденный приказом Минздрава №541н, который был воспринят как официальное разрешение заведующим аптечными организациями работать за «первым столом».

Однако не все так очевидно, считает юридическая служба Ассоциации аптечных учреждений «СоюзФарма». Принятая мера носит скорее технический характер, так как после утверждения профессиональных стандартов «Провизор» и «Специалист в области управления фармацевтической деятельностью», дублирование квалификационных характеристик в Справочнике должностей теряет смысл – таков вывод юристов.

«Приказ Минздравсоцразвития №541н содержал набор квалификационных характеристик для должностей «провизор» и «заведующей фармацевтической организацией» и не запрещал совмещение должностей в случае производственной необходимости. Однако практика применения норм Росздравнадзором оказалась иной. Чиновники, проводя проверки аптечных организаций, не принимали во внимание, что навыки работы за «первым столом» приобретаются в равной степени всеми учащимися фармацевтических факультетов в рамках получения специальности «фармация». Дополнительное же профессиональное образование позволяет, помимо общих функций по розничной торговле ЛП, осуществлять, к примеру, руководство аптечной организацией, заниматься изготовлением ЛП. Следовательно, претензии к аптекам со стороны проверяющих были безосновательны. Однако изменить ситуацию в пользу аптек фармацевтическому сообществу не удалось», – комментируют юристы «СоюзФарма».

Ассоциация напоминает, что в связи с реорганизацией системы фармацевтического образования, с 2016 года выпускники вузов сразу после получения диплома о высшем образовании проходят первичную аккредитацию и с этим набором знаний и документов об образовании могут работать за «первым столом».

Дальнейшее их профессиональное образование для работы «первостольником», согласно профессиональному стандарту «Провизор», утвержденному приказом Минтруда России от 09.03.2016 № 91н, не предусматривает получения дополнительного профессионального образования по направлениям «Фармацевтическая химия и фармакогнозия», «Фармацевтическая технология». Однако основная масса работающих на сегодня специалистов фармотрасли имеют указанные действующие сертификаты.

«С исключением квалификационных характеристик должности «Провизор» из Приказа Минздравсоцразвития №541н исчезло правовое основание для сотрудников, имеющих дополнительное образование по направлениям «Фармацевтическая химия и фармакогнозия» и «Фармацевтическая технология», работать за «первым столом». К слову сказать, профстандарт «Провизор» не говорит и о том, что заведующая с сертификатом УЭФ может выполнять функции «первостольника», поскольку сертификаты по дополнительному профессиональному образованию вообще не предусмотрены данным профстандартом.

Тогда, может быть, профессиональный стандарт «Специалист в области управления фармацевтической деятельностью», утвержденный приказом Минтруда России от 22.05.2017 №428н, окажется тем документом, который позволит, не нарушая закон, осуществлять заведующим аптечными организациями реализацию товаров аптечного ассортимента? К сожалению, перечень трудовых функций руководителя согласно данному профстандарту содержит лишь планирование, организацию и управление процессами в фармацевтической организации. Следовательно, возможность реализации товара населению непосредственно руководителем аптеки нормативно, по-прежнему не закреплена», – таков вывод юридической службы ААУ «СоюзФарма».

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
ААУ «СоюзФарма»
первостольники
Фармвестник-ТВ
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
22.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Маркетинг и судьба инновационных препаратов»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
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