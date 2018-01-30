Продуктовый ритейл активно выходит на фармрынок

Пока аптечные сети бьют тревогу по грядущим дистанционным продажам, федеральный ритейл готовит мину замедленного действия для аптечного сообщества. Один из лидеров продуктовых сетей — компания «Магнит» — планирует объединить аптечные пункты со своими торговыми точками «Магнит косметик». Это означает, что за год может появиться до 3 тыс. аптечных зон. Учитывая большой опыт получения выгодных контрактов от производителей и продаж в низком ценовом сегменте, «Магнит» может обанкротить множество мелких сетей к началу 2019 г.