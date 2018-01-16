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Primer Capital проинвестировал разработку препарата для лечения ишемического инсульта

16.01.2018

Препарат ACT017 французской компании Acticor Biotech представляет собой фрагмент гуманизированного моноклонального антитела (Fab), который селективно связывается с человеческим тромбоцитарным гликопротеином VI (GPVI) и ингибирует его действие. Общая сумма раунда составила €3,9 млн, включая грантовое финансирование и инвестиции нескольких фондов и бизнес-ангелов.

Ежегодно в мире регистрируется 20 млн церебральных инсультов. По данным ВОЗ, церебральный инсульт занимает второе место в мире по частоте смертельных случаев после инфаркта миокарда и первое место среди всех причин первичной инвалидности взрослого населения. Ранняя 30-дневная летальность после инсульта составляет 34,6%, а в течение года умирает каждый второй заболевший. Современные подходы к лечению ишемического инсульта включают применение высокоэффективных методов реперфузии вещества головного мозга в первые часы заболевания. Эти решения имеют значительные ограничения и противопоказания, что оставляет около 90% пациентов с церебральными ишемическими инсультами без какого-либо экстренного лечения.

ACT017 – уникальный антитромботический препарат для лечения острой фазы ишемического инсульта с благоприятным профилем безопасности. Изобретение является как самостоятельной альтернативой существующим методам лечения, так и дополнением, способным повысить эффективность терапии выбора: внутрисосудистой тромболитической терапии (алтеплаза) и внутрисосудистой тромбэктомии. Препарат способен безопасно и эффективно оказывать терапевтическое действие. Обладая минимальными противопоказаниями, он может использоваться в качестве экстренной терапии на более широком временном отрезке, нежели существующие решения.

«Эта разработка имеет возможность занять позицию препарата выбора и золотого стандарта, так как обеспечивает нерешенную потребность всех пациентов с острой стадией ишемического инсульта. По результатам нашей научной экспертизы и по рыночной оценке востребованности препарата, значительному объему свободной от конкурентов ниши у этой разработки высокий инвестиционный потенциал», – говорит исполнительный директор Primer Capital Елизавета Рождественская.

На сегодня компанией проведен ряд in vitro и in vivo исследований на животных, которые позволяют перейти к клиническим исследованиям. «Мы считаем результаты доклинических исследований очень позитивными, они дают достаточно данных для предположения, что ACT017 будет оказывать положительное влияние на острую фазу тромбоза у человека», – комментирует профессор Michael Mazighi.

Текущий раунд инвестиций привлекается для проведения фазы I клинических исследований и комплекса мероприятий для подготовки фазы II.

Источник публикации: ОСТ

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Метки
ОСТ
Primer Capital
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OCT Группа компаний ОСТ является лидером локального рынка клинических исследований с 2005 года. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге, дополнительные офисы в Москве, Нью-Йорке, Риге, Киеве, Софии, Тбилиси, Минске. Команда ОСТ включает 150 профессионалов с многолетним опытом работы.
Фармвестник-ТВ
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Итоги 2017 года для российской фармацевтической отрасли
Current issue #1, 2018
Что означает новая мера господдержки российских производителей стентов и катетеров
Фармотрасли рекомендовано самостоятельно определиться с вектором развития
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