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Лента · В России
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Приобретение OTC-препаратов будет способствовать укреплению бизнеса Takeda в России

29.01.2018

Компания Takeda Pharmaceutical Company Limited объявила о заключении рамочного соглашения о приобретении нескольких безрецептурных лекарственных препаратов и пищевых добавок при выполнении ряда условий у компании Unipharm Inc., фармацевтической компании со штаб-квартирой в г. Нью-Йорк, США. Препараты предназначены для продвижения и реализации преимущественно в России, где компания Takeda занимает прочное положение. Новые препараты дополняют безрецептурный портфель компании и отвечают стратегической цели компании по укреплению безрецептурного бизнеса в России.

«Это соглашение отражает стремление компании Takeda способствовать улучшению здоровья пациентов на развивающихся рынках, — прокомментировал сделку Рикардо Марек, президент бизнес-подразделения «Развивающиеся рынки компании» Takeda.

Россия — ключевой рынок для данного подразделения. В первом полугодии 2017г. компания «Такеда Россия» показала прирост чистой прибыли более 20%, она является одной из самых быстрорастущих фармацевтических компаний в стране. Новые препараты органично вписываются в линейку препаратов и дополняют безрецептурный портфель «Такеда Россия», данная сделка будет способствовать укреплению позиций компании в десятке ведущих фармацевтических компаний России, где значительная доля фармацевтического рынка приходится на розничные продажи.

Рамочное соглашение, подписанное компанией Takeda Pharmaceuticals International AG, предусматривает передачу ей прав на ряд безрецептурных препаратов компании Unipharm Inc., а именно Витрум (БАД), Артра (хондропротектор) и Мелаксен (адаптоген и снотворные средства). Впервые о сделке сообщили 1 февраля 2017 года при объявлении итогов работы компании Takeda в III квартале 2016 финансового года после перевода в условное депонирование 40,8 млрд. иен. К настоящему времени, по достижении предварительно запланированных этапов сделки, компания Takeda перевела компании Unipharm Inc. 16,2 млрд иен со счета условного депонирования. Таким образом, в рамках упомянутого рамочного соглашения компания Takeda приобрела несколько препаратов, в том числе зонтичный бренд - мультивитаминный комплекс «Витрум». Компания Takeda планирует завершить остальные этапы сделки в течение 2018 финансового года.

Предполагается, что заключение этого соглашения приведет к увеличению чистой прибыли компании Takeda, но незначительно повлияет на итоги 2017 финансового года. Другие финансовые положения указанного соглашения не разглашаются.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
Takeda Pharmaceutical Co.
Фармвестник-ТВ
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19.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 28
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Уголовное преследование бизнесмена прекращено
Вместе мы Лучше, Сильнее, Быстрее!
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