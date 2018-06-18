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Пробиотек завершил исследование биоэквивалентности препарата мелатонина

18.06.2018

Специалисты Пробиотек выполнили «под ключ» исследование биоэквивалентности одного из первых российских препаратов-дженериков мелатонина.

Сложность исследования заключалась во влиянии эндогенного мелатонина на концентрацию исследуемых препаратов в плазме крови. Поэтому был разработан специальный дизайн, который учитывал влияние питания и освещения в помещениях на выработку в организме естественного мелатонина.

В результате удалось снизить содержание эндогенного мелатонина в 200 раз по сравнению с его концентрацией после приема препаратов.

Кроме того, для определения вещества в крови специалисты биоаналитической лаборатории «Пробиотек» разработали оригинальную методику, которая помогла ускорить проведение анализа на 30% и закончить проект раньше срока.

Такой подход позволил точно и достоверно оценить концентрацию экзогенного мелатонина, на основе которой были рассчитаны фармакокинетические параметры. В результате был сделан вывод о биоэквивалентности исследуемого и референтного препаратов.

Минздрав принял отчет Группы компаний «Пробиотек» без замечаний, препарат зарегистрирован и в скором времени появится в аптеках.

Источник публикации: ГК «Пробиотек»

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Метки
исследование
ГК «Пробиотек»
Компании
Пробиотек ГК «Пробиотек» – многопрофильная группа компаний, которая с 2000 года проводит доклинические и клинические исследования лекарственных средств.
Фармвестник-ТВ
13.06 «ФармNEWS»: Комплаенс в фармотрасли в свете новых трендов
09.06 ФармNEWS»: В России появилась первая четырехвалентная вакцина от гриппа
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Ефимовым
06.06 «7 дней за 7 минут» с Татьяной Литвиновой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
«Натива» получила принудительную лицензию для производства леналидомида
Трудности перехода
Есть потребность — будут штаты
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