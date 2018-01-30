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Продажи аптечной сети «Мега Фарм» в 2017 году превысили 4 млрд рублей

30.01.2018

В 2017 г. – это первый полный календарный год работы сети – выручка аптечной сети «Мега Фарм» (входит в Marathon Group) составила 4,4 млрд руб. Таковы предварительные данные компании.

Первые аптеки «Да, здоров!» были открыты в июне 2016 г., к концу года в сотрудничестве с Х5 Retail Group «Мега Фарм» управляла 172 аптеками, 2017 г. сеть завершила с 870 аптеками, добавив еще один бренд «А-Мега», а также «Азбука Life» в партнерстве с «Азбукой Вкуса». Аптеки «Мега Фарм» представлены сегодня в 32 регионах России.

Объем инвестиций в проект составил около 3 млрд рублей, средний чек сети составляет 450 рублей, в премиальном сегменте средний чек достигает 1300-1500 рублей.

«Стратегия партнерства с крупными торговыми сетями, подразумевающая не только открытие аптечных точек на территориях магазинов, но и совместные маркетинговые активности, подтвердила свою состоятельность, – говорит председатель правления, управляющий партнер Marathon Group Сергей Захаров. – Взятый командой «Мега Фарм» темп работы – в среднем открывались по 2 аптеки в день – привел в конце года к хорошему результату, однако впереди у команды еще много работы: перед коллегами стоят задачи сохранения высоких темпов открытия новых точек, значительного увеличения объемов выручки, возврата инвестиций».

В 2016 г. при запуске сети «Мега Фарм» управляющий проектом Андрей Гусев заявил на отраслевой конференции, что к концу 2016 г. сеть будет насчитывать более 150 точек, тогда же он обещал, в 2017 г. компания будет открывать по две аптеки в день.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
аптечная сеть «Мега Фарм»
Marathon Pharma
Фармвестник-ТВ
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30.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 29
23.01 «7 дней за 7 минут» с Анной Ермолаевой
19.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 28
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №3
У аптечной сети «36,6» может вновь измениться состав акционеров
Current issue #3, 2018
Расширение Национального календаря прививок надо начинать с долгосрочного планирования
Фармрозница резко критикует законопроект о продажах лекарств в супермаркетах
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