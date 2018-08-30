Производители готовятся к онлайн-продажам, изучая бизнес-процессы в E-commerce

Бизнес-завтрак «Управление информацией о товарах для B2B- и B2C-продаж» собрал производителей, ритейлеров с FMCG- и фармрынков. На встрече обсуждались преимущества E-commerce аналитики, виды классификации товаров на интернет-площадках и конверсия в онлайн-продажи.

Модератор встречи генеральный директор E-commerce Solutions Ефим Алдухов отметил, что ситуация в маркетинге доходит до анекдотичных историй: «Некоторые крупные производители до сих пор тырят свои же данные о товарах с Яндекс.Маркета». Рациональней было бы собирать аналитику онлайн-рынка по своим конкурентам, изучая множество параметров, а с крупными агрегаторами выстраивать партнерские отношения и размещать качественную информацию о своих товарах. Благодаря Е-commerce аналитике можно отслеживать выдачу товаров в мобильной версии. Анализ групп позволяет категоризировать SKU и сравнивать с группами товаров конкурентов.

Производители признались, что эффективней привлекать опытные IT-компании под эти бизнес-процессы, чем тратить свои ресурсы и набивать шишки.

«У большой фармы нет достаточного опыта для разработки собственных решений по хранению, классификации, аналитике и распространению данных о продуктах, представленных на онлайн-площадках ритейлерами, – поясняет «ФВ» менеджер по проектам дивизиона Consumer Health компании Bayer Юрий Доброхотов.

Заглянуть в завтрашний день онлайн-продаж безрецептурных лекарств, придя на бизнес-завтрак, решили представители компаний STADA, Teva, Bayer и Jonson&Jonson. Большинство из них уверены, что закон о дистанционной торговле начнут рассматривать в начале 2019 г. А значит, появится новый канал сбыта, который составит минимум 4% от всех продаж.

Диджитал-менеджер Jonson&Jonson Иван Гудков сообщил, что сейчас их компания заканчивает интеграцию систем для размещения своих товаров в ритейле.

«Мы уверены, что развитие E-commerce будет происходить агрессивно в ближайшие годы. Даже у такой крупной компании, как наша, еще недавно не было подразделения по E-commerce. Настало время, когда нужно выделять мощные ресурсы для развития этих направлений», – отметил г-н Гудков.

Для производителей важно контролировать эффективность сбыта продукции через различные каналы. А значит, для одновременного использования офлайн- и онлайн-каналов необходимо единообразие и качество представленности товаров.

«Мы столкнулись с тем, что без системы управления информацией о продукции для использования в интернет-аптеках и маркетплейсах сложно развивать эффективное взаимодействие с интернет-магазинами, – говорит «ФВ» руководитель проектов коммерческого отдела компании Teva Павел Белотелов. – Сейчас онлайн-площадки сами решают, как представлять нашу продукцию, как ее фотографировать, где брать информацию по препарату. Получается, что производитель лишен доступа к контролю представленности продукции. Структура передачи информации при этом не вполне логичная, поскольку информацию о продукте создает продавец, а не производитель».

Автоматизация, категоризация систем и товаров – путь с двусторонним движением.

«Мы работаем большей частью с производителями, которые формируют у нас каталоги на сотни SKU для размещения в ритейле. Но уже сейчас идут переговоры с аптечными сетями, которые смогут получать как платные, так и бесплатные сервисы», – сообщил «ФВ» организатор бизнес-завтрака генеральный директор BrandQuad Филипп Денисов.

Подробнее о мероприятии читайте в «ФВ» №27(940) от 04.09.2018 г. в материале «Доходная онлайн-витрина».