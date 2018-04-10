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Лента · В России
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Производители инсулинов присматриваются к «Медсинтезу»

10.04.2018

Новоуральский «Завод «Медсинтез» начал переговоры с иностранными фармкомпаниями о производстве аналоговых инсулинов для российского рынка. Собственные марки инсулинов предприятие намерено вывести на рынок в 2019–2021 гг.

По словам председателя совета директоров «Завода «Медсинтез» Александра Петрова, в 2017 г. предприятие увеличило производство генно-инженерных инсулинов на 53% и готово ежегодно повышать объем выпуска на 25%. Благодаря протекционистскому постановлению российского правительства, известному под названием «третий лишний», генно-инженерные инсулины сегодня поставляют в основном российские компании, в том числе «Завод «Медсинтез». Иностранные производители из «большой тройки» – Novo Nordisk, Sanofi и Eli Lilly, на долю которой приходится основная часть российского рынка, продают медицинским учреждениям преимущественно аналоговые инсулины.

Клиническими испытаниями двух типов аналоговых инсулинов «Аспарт» и «Гларгин» занимается и «Завод «Медсинтез». Исследования проходят в лечебных учреждениях Санкт-Петербурга, Самары, Барнаула, Кемерово, Новосибирска и Уфы. С начала года руководство предприятия ведет переговоры с иностранными производителями инсулинов, не входящими в «большую тройку», которые намерены локализовать выпуск своих лекарственных средств в России. По словам Александра Петрова, сейчас речь идет о выборе партнеров.

Предложения о сотрудничестве со стороны западных фармкомпаний на «Медсинтезе» объясняют тем, что Комитет Госдумы РФ по здравоохранению намерен ужесточить требования к локализации фармацевтических производств. Со временем приоритет будут отдавать компаниям, выпускающим и субстанции, и готовые лекарственные формы. «Завод «Медсинтез» в 2017 г. построил собственный микробиологический цех, зарегистрировал инсулиновую субстанцию и сейчас завершает ее клинические испытания.

Автор: Михаил Старков, «Фармацевтический вестник»
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Метки
ООО «Медсинтез»
Фармвестник-ТВ
04.04 «У редакционного камина» с Анной Назаренко и Миланом Ярошинским
03.04 «7 дней за 7 минут» с Павлом Лисовским
02.04 «ФармNews»: «НоваМедика», Минпромторг и Калужская область заключили СПИК
27.03 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №12
Отрасль обсуждает приоритеты стратегии «Фарма-2030»
Current issue #12, 2018
Новый уровень борьбы с онкозаболеваниями требует консолидации усилий
От работы с наркотическими ЛП отстранен их основной перевозчик
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