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Производитель и аптечная сеть решили совместно анализировать продажи

02.08.2018

Сеть «Неофарм» совместно с фармпроизводителем «Босналек» занялись проектом по обмену данными при продажах. В частности, аптеки «Неофарм» будет включать в отчет о продажах для производителя информацию с чека онлайн-касс в точках продаж от ИНН до номера фискального документа. При этом, информация о покупках будет деперсонализирована. Тем не менее, производитель сможет проводить анализ продаж и прогнозировать объемы производства за счет данных с более чем 500 аптек «Неофарма». По сути, производитель сможет детально прорабатывать маркетинговые программы реализации продукции, отслеживая запасы товара на полках для корректировки поставок.

Весной этого года, представитель одного из производителей сообщал pharmvestnik.ru на конференции «ИТ в здравоохранении» о планах собирать все деперсонализированные допустимые данные, в том числе со смартфона потребителя, который пользуется приложениями для поиска и покупки препаратов.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
АО «Босналек»
продажи
ООО "НеоФарм"
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31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
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