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Проведение торгов в Центре Мешалкина проверит ФАС

25.01.2018
Фото: ТАСС

Новосибирское Управление ФАС 25 января начало проверку в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. акад. Е.Н. Мешалкина». Поводом стал выявленный картельный сговор двух поставщиков в центр – «Компания ФИТО» и «Терра». Именно они стали победителями в 437 аукционах по закупке лекарственных препаратов и медизделий, рассказал руководитель ведомства Сергей Гаврилов.

«В один из дней мы вышли в эти компании для проведения осмотра с применением технических средств. На основании электронной переписки мы начали проводить расследование. Выяснилось, что одно и то же физлицо, получив доверенность от этих компаний, с одного ip-адреса торговался от их имени. Цена опускалась на 5%, и так побеждали», – рассказал он.

Сергей Гаврилов сообщил, что обе компании сделали признательные заявления и раскрыли весь механизм нарушений. Их ожидает административное наказание. Напомним, что после выявления подобного картельного сговора двух фирм в Кузбассе их директора получили штрафы по 20 тыс. руб., а одно из юрлиц – оборотный штраф в размере 658 тыс. руб.

Проверка клиники Мешалкина – продолжение этого расследования. Она проводится по поручению центрального аппарата ФАС.

«Проверка проводится по статье 17 закона "О защите конкуренции". Сейчас мы расследуем, каким способом они формировали торги», – сказал Сергей Гаврилов.

В Центре Мешалкина отрицают причастность к нарушениям в ходе торгов.

«НМИЦ им. акад. Е.Н. Мешалкина не несет ответственность за любые действия лиц, осуществляемые участниками публичных закупок», – сказала зам. начальника юридического отдела учреждения Анна Янушко.

Автор: Ольга Коберник, «Фармацевтический вестник»
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Метки
картельный сговор
Новосибирская область
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17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Уголовное преследование бизнесмена прекращено
Вместе мы Лучше, Сильнее, Быстрее!
Current issue #2, 2018
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