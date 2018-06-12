«Р-Фарм Венчурс» инвестировал в производство оборудования для лучевой терапии

ООО «Р-Фарм Венчурс», принадлежащее Алексею Репику, стало владельцем 75,2% в ООО «Фабрика радиотерапевтической техники». Эту информацию «ФВ» подтвердили в «Р-Фарм».

Фабрика РТТ будет первым в России заводом по производству медицинских линейных ускорителей для лучевой терапии онкологических заболеваний. Торжественная церемония закладки памятной капсулы в основание будущего предприятия состоялась 28 июня 2017 г.

Проект реализуется в партнерстве с крупнейшим производителем медицинского оборудования Varian Medical Systems с штаб-квартирой в Калифорнии (США) в особой экономической зоне «Дубна». На базе нового предприятия планируется выпускать две модели современных аппаратов лучевой терапии, отличающихся мощностью излучения и набором функций.

Общий объем инвестиций в проект составит около 590 млн руб., из которых 245 млн предоставлены Фондом развития промышленности в виде льготного займа. Руководство компании планирует вывести технику нового поколения на рынок не менее чем на 30% дешевле, чем существующие сегодня английские или американские аналоги. Инвестор рассчитывает, что завод сможет как минимум - покрыть потребности России в данном оборудовании (занять до 50% отечественного рынка). Запуск производства линейных ускорителей планируется на 2018 год.

Ранее владельцем доли 75,2% был Алексей Царьков. Он же прежде владел долей в размере 50,01% в ООО «ПЭТ Технолоджи», а 49,9% принадлежат Роснано. Однако в конце 2017 г. Алексей Царьков продал свой актив Виктору Харитонину и ООО «IPT Медицина».

Совладельцем Фабрики РТТ является Андрей Попов, ему принадлежит 24,98%. Он же возглавляет компанию.