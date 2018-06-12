 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
09.06 ФармNEWS»: В России появилась первая четырехвалентная вакцина от гриппа
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Ефимовым
06.06 «7 дней за 7 минут» с Татьяной Литвиновой
01.06 «Актуальное интервью» с Полиной Киселёвой
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №19
Увеличение размера кода маркировки может стать проблемой для производителей
Обзор госзакупок ЛП, I квартал 2018 года
Стратегия формирования здорового образа жизни названа Минздравом приоритетным проектом
Динамика и распределение количества аптек в субъектах РФ
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
244

«Р-Фарм Венчурс» инвестировал в производство оборудования для лучевой терапии

12.06.2018

ООО «Р-Фарм Венчурс», принадлежащее Алексею Репику, стало владельцем 75,2% в ООО «Фабрика радиотерапевтической техники». Эту информацию «ФВ» подтвердили в «Р-Фарм».

Фабрика РТТ будет первым в России заводом по производству медицинских линейных ускорителей для лучевой терапии онкологических заболеваний. Торжественная церемония закладки памятной капсулы в основание будущего предприятия состоялась 28 июня 2017 г.

Проект реализуется в партнерстве с крупнейшим производителем медицинского оборудования Varian Medical Systems с штаб-квартирой в Калифорнии (США) в особой экономической зоне «Дубна». На базе нового предприятия планируется выпускать две модели современных аппаратов лучевой терапии, отличающихся мощностью излучения и набором функций.

Общий объем инвестиций в проект составит около 590 млн руб., из которых 245 млн предоставлены Фондом развития промышленности в виде льготного займа. Руководство компании планирует вывести технику нового поколения на рынок не менее чем на 30% дешевле, чем существующие сегодня английские или американские аналоги. Инвестор рассчитывает, что завод сможет как минимум - покрыть потребности России в данном оборудовании (занять до 50% отечественного рынка). Запуск производства линейных ускорителей планируется на 2018 год.

Ранее владельцем доли 75,2% был Алексей Царьков. Он же прежде владел долей в размере 50,01% в ООО «ПЭТ Технолоджи», а 49,9% принадлежат Роснано. Однако в конце 2017 г. Алексей Царьков продал свой актив Виктору Харитонину и ООО «IPT Медицина».

Совладельцем Фабрики РТТ является Андрей Попов, ему принадлежит 24,98%. Он же возглавляет компанию.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
05.06.2018 «Р-Фарм» разрешили продать крупную партию дженерика дарунавира до истечения патента
01.06.2018 «Натива» выиграла у «Р-Фарм» три крупных спора
31.05.2018 Минпромторг выиграл иск у «Р-Фарм»
17.05.2018 Navicon визуализировал логистику для «Р-Фарм»
23.03.2018 «Р-Фарм»: нет оснований для включения компании в реестр недобросовестных поставщиков
Метки
АО «Р-Фарм»
ООО "ПЭТ-Технолоджи"
Алексей Репик
Персоны
Репик Алексей Евгеньевич

Председатель совета директоров ГК «Р-Фарм»
Фармвестник-ТВ
09.06 ФармNEWS»: В России появилась первая четырехвалентная вакцина от гриппа
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Ефимовым
06.06 «7 дней за 7 минут» с Татьяной Литвиновой
01.06 «Актуальное интервью» с Полиной Киселёвой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №19
Увеличение размера кода маркировки может стать проблемой для производителей
Обзор госзакупок ЛП, I квартал 2018 года
Стратегия формирования здорового образа жизни названа Минздравом приоритетным проектом
Динамика и распределение количества аптек в субъектах РФ
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Июнь 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения