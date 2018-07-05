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Разработан перечень закупаемых за счет госбюджета диагностических средств для выявления туберкулеза

05.07.2018

Минздрав России разработал перечень закупаемых за счет субсидий из федерального бюджета диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом ‎с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в субъектах РФ и г. Байконуре. Проект соответствующего ведомственного приказа проходит процедуру общественного обсуждения на сайте regulation.gov.ru до 19 июля 2018 г.

В перечень вошли:

1. Реагенты для пробоподготовки к выделению микобактерии туберкулеза ‎из биологического материала человека.

2. Реагенты для культивирования микобактерий туберкулеза, выделенных ‎из биологического материала человека, на питательных средах с использованием автоматического микробиологического анализатора с флуоресцентной детекцией.

3. Реагенты для быстрой идентификации выделенных из биологического материала человека микобактерий туберкулеза.

4. Реагенты для подготовки культуры микобактерии туберкулеза и определения чувствительности микобактерии туберкулеза ‎к противотуберкулезным лекарственным препаратам основного ряда ‎с использованием автоматического микробиологического анализатора ‎с флуоресцентной детекцией.

5. Реагенты для определения чувствительности микобактерии туберкулеза к противотуберкулезным лекарственным препаратам резервного ряда с использованием автоматического микробиологического анализатора ‎с флуоресцентной детекцией.

6. Реагенты для выделения и амплификации дезоксирибонуклеиновой кислоты микобактерии туберкулезного комплекса из образцов и культур, выделенных ‎из биологического материала человека, методом полимеразной цепной реакции ‎с определением мутаций, ассоциированных с лекарственной устойчивостью ‎к рифампицину.

7. Реагенты для выделения и амплификации дезоксирибонуклеиновой кислоты микобактерии туберкулезного комплекса из образцов и культур, выделенных ‎из биологического материала человека, методом полимеразной цепной реакции ‎с определением мутаций, ассоциированных с устойчивостью микобактерий туберкулеза к противотуберкулезным лекарственным препаратам основного ряда.

8. Реагенты для выделения и амплификации дезоксирибонуклеиновой кислоты микобактерии туберкулезного комплекса из образцов и культур, выделенных ‎из биологического материала человека, методом полимеразной цепной реакции ‎с определением мутаций, ассоциированных с устойчивостью микобактерии туберкулеза к противотуберкулезным лекарственным препаратам резервного ряда.

9. Реагенты для идентификации молекулярно-генетическим методом представителей рода микобактерии до вида.

10. Аллерген туберкулезный рекомбинантный в стандартном разведении.

Документ подготовлен ‎в целях упорядочивания нормативных правовых актов в связи с принятием постановления Правительства РФ от 26.12.2017 № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения».

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
туберкулез
Фармвестник-ТВ
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
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