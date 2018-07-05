Разработан перечень закупаемых за счет госбюджета диагностических средств для выявления туберкулеза

Минздрав России разработал перечень закупаемых за счет субсидий из федерального бюджета диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом ‎с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в субъектах РФ и г. Байконуре. Проект соответствующего ведомственного приказа проходит процедуру общественного обсуждения на сайте regulation.gov.ru до 19 июля 2018 г.

В перечень вошли:

1. Реагенты для пробоподготовки к выделению микобактерии туберкулеза ‎из биологического материала человека.

2. Реагенты для культивирования микобактерий туберкулеза, выделенных ‎из биологического материала человека, на питательных средах с использованием автоматического микробиологического анализатора с флуоресцентной детекцией.

3. Реагенты для быстрой идентификации выделенных из биологического материала человека микобактерий туберкулеза.

4. Реагенты для подготовки культуры микобактерии туберкулеза и определения чувствительности микобактерии туберкулеза ‎к противотуберкулезным лекарственным препаратам основного ряда ‎с использованием автоматического микробиологического анализатора ‎с флуоресцентной детекцией.

5. Реагенты для определения чувствительности микобактерии туберкулеза к противотуберкулезным лекарственным препаратам резервного ряда с использованием автоматического микробиологического анализатора ‎с флуоресцентной детекцией.

6. Реагенты для выделения и амплификации дезоксирибонуклеиновой кислоты микобактерии туберкулезного комплекса из образцов и культур, выделенных ‎из биологического материала человека, методом полимеразной цепной реакции ‎с определением мутаций, ассоциированных с лекарственной устойчивостью ‎к рифампицину.

7. Реагенты для выделения и амплификации дезоксирибонуклеиновой кислоты микобактерии туберкулезного комплекса из образцов и культур, выделенных ‎из биологического материала человека, методом полимеразной цепной реакции ‎с определением мутаций, ассоциированных с устойчивостью микобактерий туберкулеза к противотуберкулезным лекарственным препаратам основного ряда.

8. Реагенты для выделения и амплификации дезоксирибонуклеиновой кислоты микобактерии туберкулезного комплекса из образцов и культур, выделенных ‎из биологического материала человека, методом полимеразной цепной реакции ‎с определением мутаций, ассоциированных с устойчивостью микобактерии туберкулеза к противотуберкулезным лекарственным препаратам резервного ряда.

9. Реагенты для идентификации молекулярно-генетическим методом представителей рода микобактерии до вида.

10. Аллерген туберкулезный рекомбинантный в стандартном разведении.

Документ подготовлен ‎в целях упорядочивания нормативных правовых актов в связи с принятием постановления Правительства РФ от 26.12.2017 № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения».