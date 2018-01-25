Разработан план мониторинга реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения»

Минздрав и Минэкономики России разработали проект совместного приказа «Об утверждении плана мониторинга реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», который выставлен на общественное обсуждение на сайте regulation.gov.

В проект плана мониторинга включены ключевые контрольные точки, утвержденные в паспортах приоритетных проектов, а также контрольные точки, необходимые для мониторинга хода достижения целей пилотной государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640.

В частности, среди основных мероприятий значится внедрение автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя для защиты населения от фальсифицированных лекарственных препаратов и оперативного выведения из оборота контрафактных и недоброкачественных препаратов.

Основные риски, которые видят разработчики документа в результате внедрения этой системы: возможно временное сокращение ассортимента лекарственных препаратов по отдельным торговым наименованиям в связи с необходимостью валидации производственной линии после установки необходимого оборудования для нанесения идентификационных знаков; повышение себестоимости лекарственных препаратов, реализуемых с использованием системы, в большей степени для лекарственных препаратов низкого ценового сегмента; задержка в получении лекарственных препаратов конечным потребителем в связи с техническими сбоями при прохождении лекарственными препаратами логистической цепи.

Нивелировать риски планируется при помощи: разработки и контроля плана оснащения оборудованием и средствами телекоммуникации участников проекта; разработки финансовой модели влияния программно-технического оснащения участников проекта на себестоимость лекарственных препаратов; применения наиболее дешевого способа нанесения идентификационных знаков; минимизации технических сбоев за счет частичного дублирования оборудования и проектирования отказоустойчивой системы; подготовки детальных технологических карт и обучения сотрудников на всех этапах логистической цепи.