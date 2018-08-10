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Разработан порядок работы Минпромторга по подтверждению целевого назначения ввозимого оборудования для медпромышленности

10.08.2018

Минпромторг разработал порядок организации в министерстве работы по подтверждению целевого назначения ввозимого оборудования для медицинской промышленности.

В соответствии с проектом, Департаменту развития фармацевтической и медицинской промышленности министерства надлежит рассматривать в течение 20 рабочих дней со дня поступления в министерство от субъектов деятельности в сфере промышленности следующие документы:

- заявление на выдачу заключения о подтверждении целевого назначения оборудования для медицинской промышленности, декларируемого кодами ‎8422 20 000 1, 8422 30 000 1, 8422 40 000 1 ТН ВЭД ЕАЭС в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского таможенного союза;

- копии контрактов (договоров) поставки и копии дополнительных соглашений к контрактам (договорам), предусматривающим поставку и целевое назначение ввозимого на территорию РФ декларируемого товара;

- технические характеристики декларируемого товара;

- технические описания, паспорт декларируемого товара;

- письмо производителя с описанием и изображением ввозимого декларируемого товара, указанием ориентировочных сроков ввода в эксплуатацию декларируемого товара.

По результатам рассмотрения документов в течение 5 рабочих дней должен быть подготовлен проект письма о подтверждении (невозможности подтверждения) целевого назначения декларируемого товара.

С принятием этого документа утратит силу приказ Министерства промышленности и энергетики РФ от 27 июня 2005 г. № 198 «Об организации в Минпромэнерго России работы при подтверждении целевого назначения ввозимого оборудования для медицинской промышленности».

Общественное обсуждение проекта продлится до 24 августа на сайте regulation.gov.ru.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
медицинская промышленность
Фармвестник-ТВ
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31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Фармацевтическая трагедия
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