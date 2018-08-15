Разработаны изменения в регламент Минпромторга по выдаче заключения о соответствии производства препарата требованиям GMP

Минпромторг разработал изменения в свой приказ от 31 декабря 2015 г. ‎№ 4369 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Министерством промышленности и торговли Российской Федерации государственной услуги по выдаче документа, который подтверждает, что производство лекарственного препарата для медицинского применения осуществлено в соответствии с требованиями правил надлежащей производственной практики, и подлежит представлению по требованию уполномоченного органа страны, в которую ввозится лекарственный препарат».

Документ разработан в целях приведения данного приказа в соответствие с действующим законодательством РФ.

Наряду с изменениями, которые вносятся в текст регламента, предлагается дополнить Раздел III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения процедур в электронной форме» подразделом следующего содержания: «Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах».

Срок прохождения административной процедуры не должен превышать 10 рабочих дней с даты регистрации обращения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.

Общественное обсуждение проект приказа проводится на сайте regulation.gov.ru до 29 августа 2018 г.