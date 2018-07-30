Разработаны изменения в правила отбора производителей медизделий из ПВХ-пластиков для участия в госзакупках

Минпромторг подготовил изменения в правила отбора организаций, реализующих в 2017 - 2024 годах комплексные проекты по расширению и (или) локализации производства медизделий одноразового применения из поливинилхлоридных пластиков (ПВХ-пластиков), в целях осуществления конкретной закупки такой продукции для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14 августа 2017 г. №967.

Изменения касаются вопросов принятия и рассмотрения заявлений о реализации комплексного проекта, подаваемых российскими организациями на постоянной основе, а не единожды.

В случае утверждения соответствующих изменений Минпромторг будет принимать и рассматривать заявления о реализации комплексного проекта по расширению и (или) локализации производства этих медизделий в целях осуществления конкретной закупки такой продукции для обеспечения государственных и муниципальных нужд, поданные российскими организациями, с документальным подтверждением критериев, указанных в пункте 4 Правил, и результатов мероприятий, предусмотренных графиком реализации комплексного проекта по расширению и (или) локализации производства продукции, включенной в перечень медизделий одноразового применения из ПВХ-пластиков, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска к госзакупкам, утвержденные постановлением Правительства РФ от 5 февраля 2015 г. № 102.

График реализации проекта по расширению и локализации производства медизделий одноразового применения из ПВХ-пластиков утвержден приказом Минпромторга России и Минздрава России от 14 сентября 2017 г. ‎№ 3181/633н

Обсуждение проекта документа продлится до 10 августа 2018 г. на сайте regulation.gov.ru.