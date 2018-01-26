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Лента · В России
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Разработаны изменения в Порядок приема в ординатуру

26.01.2018

Минздрав России разработал изменения в Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам ординатуры, утвержденный приказом министерства ‎от 11 мая 2017 г. № 212н.

Соответствующий проект приказа размещен на сайте regulation.gov.ru для общественного обсуждения.

Проект приказа увеличивает срок приема документов от поступающих ‎с учетом графиков проведения аккредитации специалистов.

Для стабилизации конкурсной ситуации ограничивается количество специальностей поступления в одной образовательной организации, для упрощения получения сведений об итогах аккредитационного тестирования внесено требование предоставления сведений о страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) поступающего. Регламентирована процедура проведения вступительного испытания (тестирования), а также пролонгирован до полутора лет срок действия результатов тестирования. Прием иностранных граждан, в том числе, в вопросах принятия решений о сроках приема документов, сроках и порядке проведения вступительных испытаний, отнесен к компетенции образовательных организаций.

Внесена уточняющая норма об определении должностей мед- ‎и фармработников, стаж работы в которых учитывается в качестве индивидуальных достижений, установлен минимальный стаж работы в указанных должностях, исключена возможность учета стажа работы в должностях младшего медицинского персонала, а также повторного учета одного и того же индивидуального достижения для одного поступающего.

Чтобы не допустить верховенства индивидуальных достижений поступающих над результатами вступительных испытаний при формировании рейтинга поступающих, ограничено максимальное количество баллов, присваиваемых за индивидуальные достижения.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
последипломное образование
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17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Уголовное преследование бизнесмена прекращено
Вместе мы Лучше, Сильнее, Быстрее!
Current issue #2, 2018
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