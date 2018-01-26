Разработаны изменения в Порядок приема в ординатуру

Минздрав России разработал изменения в Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам ординатуры, утвержденный приказом министерства ‎от 11 мая 2017 г. № 212н.

Соответствующий проект приказа размещен на сайте regulation.gov.ru для общественного обсуждения.

Проект приказа увеличивает срок приема документов от поступающих ‎с учетом графиков проведения аккредитации специалистов.

Для стабилизации конкурсной ситуации ограничивается количество специальностей поступления в одной образовательной организации, для упрощения получения сведений об итогах аккредитационного тестирования внесено требование предоставления сведений о страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) поступающего. Регламентирована процедура проведения вступительного испытания (тестирования), а также пролонгирован до полутора лет срок действия результатов тестирования. Прием иностранных граждан, в том числе, в вопросах принятия решений о сроках приема документов, сроках и порядке проведения вступительных испытаний, отнесен к компетенции образовательных организаций.

Внесена уточняющая норма об определении должностей мед- ‎и фармработников, стаж работы в которых учитывается в качестве индивидуальных достижений, установлен минимальный стаж работы в указанных должностях, исключена возможность учета стажа работы в должностях младшего медицинского персонала, а также повторного учета одного и того же индивидуального достижения для одного поступающего.

Чтобы не допустить верховенства индивидуальных достижений поступающих над результатами вступительных испытаний при формировании рейтинга поступающих, ограничено максимальное количество баллов, присваиваемых за индивидуальные достижения.