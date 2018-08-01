Разработаны требования к государственным информационным системам ‎мед- и фарморганизаций

Минздрав России разработал требования к государственным информационным системам ‎в сфере здравоохранения субъектов РФ, медицинским информационным системам медицинских и фармацевтических организаций.

В проекте приказа определяются цели создания и назначение государственных информационных систем, требования к защите информации, содержащейся в информационных системах, и программно-техническим средствам этих систем, а также требования к их функциональным возможностям.

При этом для информационных систем устанавливаются наборы функциональных возможностей, достижение которых в качестве обязательных предусматривается последовательно в два этапа: по истечении 1 года после вступления в силу проекта приказа, до 31 декабря 2020 года.

Проектом приказа предусматривается полномочие Минздрава России по разработке методических рекомендации в части функционирования отдельных компонентов информационных систем, обеспечивающих автоматизацию процессов оказания медицинской помощи по отдельным нозологиям и категориям граждан, а также в части реализации отдельных функциональных возможностей информационных систем.

Общественное обсуждение проекта на сайте regulation.gov.ru продлится до 14 августа.