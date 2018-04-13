Разрыв в уровне лекарственного обеспечения между Москвой и регионами в онкологии вызывает массовую миграцию пациентов

Россия сохраняет отставание от ведущих стран мира в области лекарственного обеспечения лечения рака толстой кишки. Об этом, отвечая на вопрос «ФВ», заявил член правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO), руководитель онкологического отделения противоопухолевой терапии ФГБУ ЦКБ Управления делами Президента РФ Дмитрий Носов на пресс-брифинге в рамках конференции «Опухоли ЖКТ – колоректальный рак».

«Проблема доступа напрямую завязана на экономической эффективности региона, – подчеркнул он. – Если взять Москву и сравнить ее с зарубежными странами, существенных отличий мы, скорее всего, не увидим. Но в регионах ситуация совсем иная».

Как отметил профессор Носов, серьезный разрыв в уровне лекарственного обеспечения между Москвой и регионами приводит к массовой миграции пациентов в столицу, «только ради того, чтобы иметь возможность доступа к дорогостоящим онкологическим препаратам».

В то же время в России нет проблем с регистрацией современных инновационных препаратов, добавил директор клиники колопроктологии и малоинвазивной хирургии ПМГМУ им. И.М. Сеченова Петр Царьков. Их регистрация в нашей стране, за редким исключением, происходит с отрывом лишь в несколько месяцев от зарубежной. Это объясняется тем, что фармкомпании принципиально заинтересованы зарегистрировать свой препарат раньше конкурента, заключил он.

Согласно приведенным на пресс-брифинге RUSSCO данным, в России ежегодно регистрируется 60 тыс. новых случаев заболеваний раком толстой кишки. Число пациентов ежегодно увеличивается, их общее число – около 500 тыс. человек. При этом выживаемость лишь немного превышает 50%.

Высокая смертность обусловлена в первую очередь тем, что заболевание, как правило, диагностируется в запущенном состоянии. В этой связи врачи настоятельно рекомендуют гражданам, особенно достигшим 50-летнего возраста, проводить раннюю диагностику и скрининг.

На фото: слева направо: Дмитрий Носов и Петр Царьков.