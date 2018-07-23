Ребята из приюта отдыхают в санатории

В июне 2018 года дети из приюта «Счастье дарить счастье» отправились в санаторий «Солотча» в Рязани. Организовать поездку помогла группа компаний Пробиотек.

Ребята не только впервые в жизни отдохнули вдали от Москвы, но и прошли комплекс оздоровительных процедур — профилактику ОРЗ, массаж, бассейн, соляные пещеры и курс ЛФК.

Из письма директора приюта Оксаны Циркуновой генеральному директору Пробиотек Писареву Владимиру: «Было приятно наблюдать, как дети радуются путешествию. Играют, узнают что-то новое, гуляют по «паустовским» тропинкам, по которым писатель приезжал погостить в Рязани. Мы рады, что дети не только отдыхают, но и оздоравливаются. Хотим ещё раз поблагодарить, что помогли устроить отдых для наших воспитанников».

«Счастье дарить счастье» — негосударственная организация, в которой живут 13 детей от 1,5 до 6 лет, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Пробиотек больше полугода помогает приюту средствами на лекарства, питание канцтовары, одежду, оплачивает коммунальные услуги. С учетом пожеланий детей были куплены развивающие игрушки, наборы для творчества и спортивный инвентарь.

Сотрудников компании и детей связывают теплые и дружеские отношения. Дети присылают поздравительные открытки к праздникам, поделки, которые делают своими руками.

Группа компаний Пробиотек продолжает заниматься благотворительностью и уже сейчас ведет переговоры с «Фондом в помощь детям-сиротам».