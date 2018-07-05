Регионы получат 83,8 млн рублей на лекарственное обеспечение граждан

Правительство РФ выделило Минздраву России из своего резервного фонда бюджетные ассигнования в размере 83,8 млн руб. на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ на реализацию отдельных полномочий в области обеспечения граждан лекарственными средствами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. Соответствующее распоряжение Правительства РФ от 04.07.2018 № 1355-р подписал Дмитрий Медведев.

Самая значительная сумма будет направлена в Республику Коми – 25,1 млн руб., самая маленькая – 0,1 тыс. руб. – предназначена Орловской области.

Кроме того, распоряжением Правительства РФ от 04.07.2018 № 1354-р шести регионам выделяется 12 млн руб. на организационные мероприятия по лекарственному обеспечению граждан в рамках программы «7ВЗН».