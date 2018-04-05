Рекламу целебных конфет на «Радио России» снова признали недостоверной

Волгоградское УФАС России закончило рассмотрение второго дела о ненадлежащей рекламе конфет «Офтальмин» на федеральном канале «Радио России». Очередной ролик в форме интервью радиоведущего с «признанным специалистом» выходил в эфир с июля по август 2017 г.

Беседа длилась 25 минут и была посвящена тому, как «избежать ухудшения хорошего или нормального зрения и прогрессирования имеющихся проблем с глазами». Специалист уверял, что микроэлементы в составе «Офтальмина» проникают в глубь глазных капилляров и начинают очистку.

«В рекламе прямо не указываются заболевания, от которых исцеляют рекламируемые конфеты, не зарегистрированные ни в качестве БАД, ни в качестве лекарственного препарата, но по сути, если проанализировать общий контекст рекламы, товар позиционируется именно как лекарственное средство, – говорит председатель комиссии по делу, заместитель руководителя Волгоградского УФАС России Ирина Никуйко. – Мы надеялись, что уважаемая и популярная государственная радиостанция сделает соответствующие выводы после того, как мы уже признали аналогичную рекламу ненадлежащей в прошлом году. К сожалению, этого не произошло».

Второй ролик также признан ненадлежащей рекламой. Теперь ВГТРК грозит административная ответственность. При назначении наказания будет учитываться, что радиостанция ранее уже привлекалась за такое же правонарушение, и тогда размер штрафа может быть больше, чем прежний, – 150 тыс. руб. (статья КоАП предусматривает максимальный штраф в 500 тыс. руб