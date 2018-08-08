 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Дожить до пенсии
Бомба для работодателя
Днем с огнем
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
273

Рекордный запрос на презервативы

08.08.2018

Количество поисковых запросов на сайте Apteka.ru во втором квартале 2018 года увеличилось почти в 3 раза по сравнению со вторым кварталом прошлого года.

Самый популярный запрос за этот период – презервативы. Сложно сказать, связан ли резкий всплеск интереса к этим средствам контрацепции с проходившим в это же время чемпионатом мира по футболу.

На втором месте по популярности совершенно предсказуемо – средства для похудения. И это совершенно точно не имеет никакого отношения к футболу: стремление «похудеть к лету» неистребимо – так же, как и насекомые, которые в середине весны атакуют жителей городов и сел, или пыльца, от которой страдает каждый пятый житель России.

Эту статистику подтверждают заказы на сервисе Apteka.ru: во втором квартале 2018 года аптечные продажи товарных групп «От клещей» и «От летающих насекомых» выросли больше чем в 30 раз по сравнению с первым кварталом (+8% к 2017 году) и 22 раза (+5%) соответственно, а товары группы «Защита для детей», которая включает в себя детские товары для защиты от насекомых противоаллергические препараты – больше, чем в 40 раз (+4%).

868366a28711e0775ba6c96cbddcf77b.jpg

Количество людей, страдающих сезонной аллергией, увеличивается каждый год – эксперты винят в этом урбанизацию и глобальное потепление: цветение растений продолжается теперь дольше, а, значит, и период, когда необходимы антигистаминные препараты, становится длиннее.

Во втором квартале 2018 года количество заказанных через сервис Apteka.ru упаковок противоаллергических препаратов выросло на 50% по сравнению с первыми тремя месяцами года. По доле в общем объеме продаж в упаковках через сервис Apteka.ru эта группа товаров занимает 25-ое место и составляет 1,1%. Для сравнения, доля группы «Пищеварительный тракт и обмен веществ» за второй квартал 2018 г., занимающей с начала года лидирующую позицию, составила 6,9%.

448c11bad9a14607d5fb5d9844524202.jpg

Всего во втором квартале 2018 года число покупателей Apteka.ru превысило 800 тысяч, это на 30% больше, чем за этот же период в 2017 году, а количество заказов при этом выросло на 20%.

Источник публикации: АО НПК «Катрен»

Материалы по теме
01.08.2018 Вебинар: особенности подключения импортеров лекарственных препаратов к ИС«Маркировка»
27.07.2018 15 лет благотворительному фонду «Катрен», который помогает детям, оставшимся без родительской опеки
24.07.2018 Что читают сотрудники аптек?
24.07.2018 Провизоры и фармацевты назвали самого важного дистрибьютора
17.07.2018 Лилия Титова: «Теперь можно сказать - это грандиозно»
Метки
АО НПК «Катрен»
Компании
Катрен АО НПК «Катрен» – национальный дистрибьютор, входящий в пятерку крупнейших оптовых компаний России, поставляющий лекарственные препараты и товары медицинского назначения для аптек и лечебно-профилактических учреждений.
Фармвестник-ТВ
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Дожить до пенсии
Бомба для работодателя
Днем с огнем
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Август 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения