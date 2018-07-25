Республика Башкортостан: чиновники наказаны за грубые нарушения лекарственного обеспечения льготников

Прокуратура Республики Башкортостан выявила грубые нарушения в сфере льготного лекарственного обеспечения в деятельности Минздрава республики и подведомственного ему ГКУ «Управление материально-технического обеспечения».

На управление возложена обязанность по проведению торгов на закупку лекарств общей стоимостью до полумиллиона рублей. Однако ведомство провело их с существенным опозданием. Так, несмотря на открытие лимитов на приобретение медикаментов в начале 2017 г. по региональной льготе, торги состоялись лишь в марте текущего года.

Для приобретения лекарств на сумму более 500 тыс. руб. учреждение должно направлять заявки-заказы в Минэкономразвития региона. Однако чиновники в прошлом и текущем годах допускали грубые ошибки при их составлении. При этом министерство вынуждено было неоднократно возвращать документы управлению в связи с повторными нарушениями при оформлении заявок.

В результате из 1700 позиций медикаментов по состоянию на март текущего года было закуплено лишь 127, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Таким образом, из-за затягивания закупок, срыва сроков реализации госпрограмм, граждане, нуждающиеся в льготном обеспечении жизненно важными медикаментами, не получали их на протяжении нескольких месяцев и вынуждены были приобретать за свой счет.

Кроме того, ведомство искусственно раздробило госконтракты на поставку лекарств общей стоимостью свыше 49 млн руб. В результате договоры были заключены с поставщиками в упрощенном порядке.

В текущем году при приобретении препарата «Инсулин гларгин» управление неверно рассчитало его стоимость, незаконно применив оптовую надбавку и завысив цену на 2,7 млн руб., сообщили в прокуратуре.

Как сообщалось ранее, глава Башкирии Рустэм Хамитов распорядился наказать виновных в перебоях с обеспечением льготников лекарственными средствами.

Прокуратура республики возбудила в отношении бывшего руководителя управления административные дела по ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ (несоблюдение требований законодательства РФ при принятии решения о способе и об условиях определения поставщика), ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ (нарушение порядка осуществления закупок товаров), по результатам рассмотрения которых он оштрафован на общую сумму 46 тыс. руб.

В адрес премьер-министра Правительства РБ внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, четыре чиновника, включая руководителя управления, уволились с занимаемых должностей.

Материалы проверки направлены в следственный орган для дачи уголовно-правовой оценки действиям сотрудников ГКУ УМТО МЗ РБ.