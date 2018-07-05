Посещаемость портала pharmvestnik.ru выросла за первое полугодие на 26%

По данным независимого сервиса веб-аналитики IO Technologies информационный портал еженедельной информационно-аналитической газеты «Фармацевтический вестник», расположенный в интернет-пространстве по адресу www.pharmvestnik.ru, показал очередной прирост по нескольким ключевым параметрам.

При сравнении суммарных показателей за вторую половину прошлого года (июль - декабрь 2017 г.) с суммарными показателями первой половины текущего года (январь - июнь 2018 г.) можно отметить, что число посетителей информационного портала, посвященного вопросам фармацевтики и медицины, выросло на 19 % и практически достигло показателя 1,4 миллиона пользователей.

Показатель «Глубина», который демонстрирует интерес читателей к затронутым темам и стилю их освещения, а также дочитываемость каждого отдельного новостного или аналитического материала вырос за последние полгода на 11%.

В целом за первые шесть месяцев 2018 г. на сайте просмотрено 3,8 миллиона страниц (+ 26%) актуальной и глубокой информации о трендах в современной индустрии лекарственного и медицинского обеспечения

Редакция газеты, интернет-портала и телевидения «Фармацевтический вестник» благодарит своих читателей и берет на себя обязательства и в дальнейшем обеспечивать доступ к своевременной, независимой, актуальной, объективной и полезной информации, комментариям, мнениям, цифрам и фактам. Спасибо!