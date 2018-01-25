«Ригла» покупает аптечные сети в Пскове и Костроме

«Ригла» приобретает сеть «Аптеки 003» в Пскове и сеть «Панацея» в Костроме. Информацию об этом сообщил источник «ФВ», официально «Ригла» пока не прокомментировала сделки.

Согласно данным AlphaRM, псковская аптечная сеть включает в себя 29 точек, средний чек в 2017 г. составил 439,1 руб., что больше на 11,3% по сравнению с 2016 г. Аптеки «Панацея» есть в Костроме и Ярославле, их общее число – 31 точка, средний чек в 2017 г. был 431,37 руб., это ниже на 5,45%, чем в 2016 г.

Это не первые приобретения «Риглы» за последние несколько месяцев. Летом компания купила сеть «ДОМфарма» в Коломне, которая включает 30 точек.

«Наша компания постоянно ведет работу по изучению активов в регионах. Нас интересуют малые и средние аптечные сети, имеющие в своем составе структуру недвижимости, – пояснял тогда генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов.