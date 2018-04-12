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«Ригла» купит крымскую сеть аптек «АТЭК»

12.04.2018

Федеральная сеть «Ригла» объявила об очередной покупке. Речь идет о региональной сети аптек «АТЭК», в которую входят 28 аптек. Из них 24 находятся в Феодосии и в пригороде, две – в Симферополе и две – в Ялте.

На сегодняшний день в Крыму присутствует 51 аптека «Ригла». Первые восемь аптек из новой сети будут открыты до конца апреля (получение лицензии запланировано до 20 апреля). В Крыму будут присутствовать все три формата сети: «Живика», «Будь здоров!», «Ригла».

Ожидается, что сделка будет закрыта в июне 2018 года.

В январе 2018 г. Ригла» объявила о покупке сетей «Аптеки 003» в Пскове и «Панацея» в Костроме. Согласно данным AlphaRM, псковская аптечная сеть включает в себя 29 точек, средний чек в 2017 г. составил 439,1 руб., что больше на 11,3% по сравнению с 2016 г. Аптеки «Панацея» есть в Костроме и Ярославле, их общее число – 31 точка, средний чек в 2017 г. был 431,37 руб., это ниже на 5,45%, чем в 2016 г.

Летом 2017 г. «Ригла» приобрела сеть «ДОМфарма» в Коломне, которая включает 30 точек.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Аптечная сеть «Ригла»
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12.04 Галерея победителей телевикторины «Профессионалы»
10.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Современные тренды и тенденции в маркетинге»
09.04 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №12
Отрасль обсуждает приоритеты стратегии «Фарма-2030»
Current issue #12, 2018
Новый уровень борьбы с онкозаболеваниями требует консолидации усилий
От работы с наркотическими ЛП отстранен их основной перевозчик
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