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«Ригла» покупает аптечную сеть «Русичи»

27.07.2018

Аптечная сеть «Ригла» (входит в ГК «Протек», бренды «Ригла», «Будь здоров!» и «Живика») покупает иркутского фармацевтического ритейлера «Русичи», пишет «Коммерсант». Сделку планируется закрыть в третьем квартале 2018 года, рассказал изданию гендиректор «Риглы» Александр Филиппов. По его словам, сеть включает восемь точек, которые после завершения сделки будут ребрендированы в «Будь здоров!». Сейчас под этим брендом у «Риглы» десять собственных точек.

По данным «СПАРК-Интерфакс», аптечная сеть «Русичи» была основана в 2003 году Евгением Чмелевским, который является ее единственным владельцем и гендиректором.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Аптечная сеть «Ригла»
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17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
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