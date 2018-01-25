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Лента · В России
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«Ригла» открыла свои аптеки по франшизе на Южном Сахалине

25.01.2018

Как сообщили «ФВ» в компании, в декабре 2017 г. «Ригла» и «Пульс» заключили договор франчайзинга на срок до 2023 г. Согласно условиям, франчайзи участвуют в маркетинговых контрактах сети «Ригла», получают доступ к ассортименту СТМ и программному обеспечению «еФарма» – его стоимость входит в паушальный взнос.

Условия подключения к франчайзингу: действующая на момент заключения договора лицензия на фармацевтическую деятельность, общая площадь помещения от 30 кв. м, средняя выручка от 1 тыс. руб. в месяц и готовность соблюдать стандарты «Риглы».

Паушальный взнос составляет 100-200 тыс. руб. за открытие аптеки под брендом «Будь здоров!» и 150-300 тыс. руб. – под брендом «Ригла», роялти не взимается. Выбор бренда зависит от формата аптеки.

Договор между «Риглой» и «Пульсом» заключен на условиях эксклюзивности: при сохранении доли франчайзи в регионе федеральная сеть гарантирует отказ от партнерства в рамках франшизы на бренд «Будь здоров!» с другими игроками розничного фармрынка в Южно-Сахалинске, селе Дальнее и городе Анива.

«Приоритетная задача сети «Ригла» – развитие бизнеса за счет открытия собственных аптек. Франшиза стала ответным решением компании на требования современного высококонсолидированного рынка», – пояснил генеральный директор «Риглы» Александр Филиппов.

Планируется, что проект франчайзинга будет реализовываться в тех регионах, где сеть «Ригла» не представлена собственными аптеками и региональной фармрознице не придется конкурировать с федеральной сетью. В первую очередь компания намерена развивать проект на Дальнем Востоке, Сахалине, в Республике Саха (Якутия), Республике Удмуртии, Хакасии, Амурской области и Камчатском крае.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Аптечная сеть «Ригла»
Персоны
Филиппов Александр Павлович

Генеральный директор ООО «Ригла»
Фармвестник-ТВ
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19.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 28
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Уголовное преследование бизнесмена прекращено
Вместе мы Лучше, Сильнее, Быстрее!
Current issue #2, 2018
Российскому здравоохранению требуется перезагрузка
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