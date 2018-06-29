«Ригла» участвует в проекте по популяризации работы «Горячей линии» фонда «Вера»

Аптеки сети «Ригла» (ГК «Протек») в московском регионе подключились к проекту по популяризации работы «Горячей линии помощи неизлечимо больным людям» Фонда помощи хосписам «Вера». В прикассовой зоне размещены информационные материалы с номером телефона «горячей линии» и сведениями, необходимыми пациентам и их близким для того, чтобы вовремя получить помощь специалистов.

В ближайших планах сети – подключение к проекту аптек во всех остальных регионах присутствия компании.

«Горячая линия» помощи неизлечимо больным людям начала работу в 2016 году. Ее партнерами стали компания «Билайн», аптечная сеть «Планета здоровья», интернет-порталы «Такие Дела» и «Планета», а также федеральные и региональные СМИ, операторы рекламы и поликлиники.

«В последнее время в России на разных уровнях часто поднимается проблема оказания паллиативной помощи. В том числе часто можно услышать, что люди, неожиданно для себя столкнувшиеся с ней, даже не знают, куда можно обратиться с элементарными, на первый взгляд, вопросами. Мы хотим помочь им информацией, рассказать о существовании фонда, который готов оказать профессиональную поддержку, консультацию, – фонда «Вера». Работа его специалистов достойна самого искреннего уважения, а мы готовы к дальнейшему развитию сотрудничества», – отметил генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов.

«Мы благодарны руководству сети аптек «Ригла» и ее сотрудникам за поддержку. И будем очень рады любой возможности разместить информацию о «горячей линии» помощи неизлечимо больным людям и их близким – в СМИ, в наружной рекламе, в социальных и медицинских учреждениях – везде, где ее смогут увидеть люди, которым звонок на линию позволит сохранить качество жизни , сколько бы ее ни оставалось», – рассказала руководитель Фонда помощи хосписам «Вера» Юлия Матвеева.

«Та часть наших клиентов, которая нуждается в консультации по вопросам паллиативной помощи – для себя или для своих близких – благодаря листовкам фонда «Вера» получает эту информацию и номер круглосуточной линии, где можно задать дополнительные вопросы. А ведь это порой нужнее всего! Несколько лет назад я тоже столкнулась с такой проблемой и прекрасно понимаю состояние, когда ты абсолютно беспомощен перед болезнью и не знаешь, куда можно обратиться, чтобы получить необходимую помощь или помочь своему близкому человеку. Мы рады, что вместе с фондом «Вера» таким образом можем поддержать этих людей!», – поделилась заведующая аптекой «Ригла» №102 (ул. Арбат) Валентина Аксенова.

«Подобные акции нужны, и не только в аптеках! Доступность информации о паллиативной помощи для людей, которые в силу своего заболевания отчаялись и потеряли надежду на поддержку, – задача, которую нам под силу решить! Вместе мы сможем повысить качество их жизни и скрасить последние дни», – считает заведующая аптекой «Будь здоров!» №79 Квашина Валентина.