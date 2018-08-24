«Ригла» возглавила рейтинг аптечных сетей за I полугодие 2018 года

Аптечная сеть «Ригла» (ГК «Протек») возглавила рейтинг аптечных сетей за I полугодие 2018 года, подготовленный аналитической компанией AlphaRM.

Доля рынка компании – 5,42%, общий объем продаж за период превысил 32 млрд руб.

На втором месте рейтинга – ГК «Эркафарм» с долей рынка 4,57%, на третьем – «Имплозия» (3,87%).

«Доля тройки лидеров среди аптечных сетей по товарообороту* – «Ригла» (Москва), «Эркафарм» (Москва) и «Имплозия» (Самара) – достигла 13,9% от товарооборота всего фармритейла и 9,4% от общего количества аптечных точек», – отмечают эксперты AlphaRM.

Источник публикации: ГК «Протек»