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Риск-ориентированная модель проверок аптек: к кому не придут?

11.04.2018

20 апреля на сайте онлайн-издания «Катрен-Стиль» состоится бесплатный вебинар для руководителей и работников аптек, посвященный проверкам.

Кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры управления и экономики фармации Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) им. И.И. Мечникова Лариса Гарбузова расскажет о риск-ориентированном подходе к проверкам аптек и о том, кому не стоит опасаться проверок.

В конце июля 2017 года Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому Росздравнадзор при проведении плановых проверок в сфере обращения лекарственных средств будет использовать риск-ориентированный метод. Все проверяемые будут поделены на 4 «категории риска», для каждой из которых будет установлен разный период обязательных проверок. Подробнее об этом постановлении «Катрен-Стиль» писал в материалах «Плановые проверки аптек будут проводиться по риск-ориентированной модели» и «Росздравнадзор переходит на риск-ориентированный метод проведения проверок».

На вебинаре Лариса Гарбузова подробно расскажет о том, на какие виды проверок в аптеках распространяется риск-ориентированный подход, как и почему присваивается категория аптеке, чего стоит опасаться больше всего в ходе проверки.

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Источник публикации: АО НПК «Катрен»

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Метки
АО НПК «Катрен»
аптеки
вебинар
Компании
Катрен АО НПК "Катрен" - национальный дистрибьютор, входящий в пятёрку крупнейших оптовых компаний России, поставляющий лекарственные препараты и товары медицинского назначения для аптек и лечебно-профилактических учреждений.
Фармвестник-ТВ
10.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Современные тренды и тенденции в маркетинге»
09.04 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
04.04 «У редакционного камина» с Анной Назаренко и Миланом Ярошинским
03.04 «7 дней за 7 минут» с Павлом Лисовским
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №12
Отрасль обсуждает приоритеты стратегии «Фарма-2030»
Current issue #12, 2018
Новый уровень борьбы с онкозаболеваниями требует консолидации усилий
От работы с наркотическими ЛП отстранен их основной перевозчик
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Справочник компаний
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