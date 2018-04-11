Риск-ориентированная модель проверок аптек: к кому не придут?

20 апреля на сайте онлайн-издания «Катрен-Стиль» состоится бесплатный вебинар для руководителей и работников аптек, посвященный проверкам.

Кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры управления и экономики фармации Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) им. И.И. Мечникова Лариса Гарбузова расскажет о риск-ориентированном подходе к проверкам аптек и о том, кому не стоит опасаться проверок.

В конце июля 2017 года Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому Росздравнадзор при проведении плановых проверок в сфере обращения лекарственных средств будет использовать риск-ориентированный метод. Все проверяемые будут поделены на 4 «категории риска», для каждой из которых будет установлен разный период обязательных проверок. Подробнее об этом постановлении «Катрен-Стиль» писал в материалах «Плановые проверки аптек будут проводиться по риск-ориентированной модели» и «Росздравнадзор переходит на риск-ориентированный метод проведения проверок».

На вебинаре Лариса Гарбузова подробно расскажет о том, на какие виды проверок в аптеках распространяется риск-ориентированный подход, как и почему присваивается категория аптеке, чего стоит опасаться больше всего в ходе проверки.

Источник публикации: АО НПК «Катрен»