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RPA позволяет фармкомпаниям автоматизировать целый ряд бизнес-процессов

09.06.2018

Роботизация бизнес-процессов (RPA) массово завоевывает рынок, и это объяснимо: RPA позволяет бизнесу экономить до 39% расходов на выполнение сотрудниками рутинных операций, подсчитали в ISG Automation Index, одновременно сокращая число ошибок, связанных с «человеческим фактором». В 2018 году, по различным прогнозам, глобальный рынок RPA вырастет на 70% – поразительная цифра! Но это еще не революция. Революция – в оптимизации RPA под задачи конкретных компаний и их департаментов, считает Евгений Голубицкий, руководитель департамента инноваций Navicon.

К 2020 году, как полагают аналитики Gartner, 40% крупных предприятий станут активными пользователями RPA. Вполне вероятно, что значительную часть из них займут именно фармацевтические производители, где огромное количество стандартов и регламентов работы, а также большие объемы документации. И где даже малейшая ошибка в данных может привести к серьезным финансовым и репутационным потерям.

RPA поможет фармбизнесу просто и эффективно решать стандартные, рутинные задачи: такие как сбор данных из нескольких разноформатных источников, проверка собранной информации, заполнение большого количества документов, обработка стандартных запросов и регулярная передача данных между несколькими информационными или учетными системами.

Давайте посмотрим, как роботы готовы «организовать» революцию в вашем бизнесе уже сегодня.

Проактивный маркетинг и обслуживание клиентов в режиме нон-стоп

Сегодняшний покупатель – натура крайне переменчивая. И если вы думаете, что заполучили клиента, значит, вы его уже потеряли. Чтобы потребитель оставался с вашей компанией, нужно непрерывно улучшать его так называемый customer journey, или опыт коммуникаций с предприятием от первого визита до постпродажного обслуживания: быстрее реагировать на запросы, максимально персонализировать коммуникации и использовать другие инструменты проактивного маркетинга.

RPA здесь помогает в решении двух задач. Прежде всего технология помогает проводить проактивный анализ конкурентной среды. Система способна в ежедневном режиме контролировать деятельность конкурентов, мониторя их новости, кадровые перестановки, динамику цен и другую информацию с сайтов и открытых источников – это позволяет быть готовым к внезапным колебаниям на рынке.

Кроме того, RPA – лучший помощник в улучшении сервисного обслуживания.

ИТ-решения могут не только мгновенно реагировать на запросы, заявки и сообщения клиентов, но и собирать базовую информацию от них, самостоятельно решать задачи, под которые написан скрипт, или же направлять клиента к специалисту. Эдакий «умный» колл-центр в одном алгоритме. Конечно, многие могут поспорить, что крупные фармпредприятия и так организуют крупные колл-центры с качественной поддержкой клиентов. Но даже сейчас клиенты нередко ждут в очереди, чтобы позвонить по телефону или получить ответ на свое письмо. Виртуальные агенты и программные роботы могут уменьшить время простоя и наладить простейшую коммуникацию с клиентом – для роста его лояльности.

На различных отраслевых рынках уже есть успешные примеры внедрения RPA для автоматизации маркетинга: например, в банке Deloitte LP внедрили 85 ботов RPA. Банк фактически полностью трансформировал процесс подачи претензий клиентами. В итоге роботы начали обрабатывать 1,5 миллиона запросов в год – это рутинная работа примерно 200 сотрудников банка.

И уже по ним мы видим, какие огромные перспективы открываются для RPA в работе с клиентами. В будущем маркетинг, вероятно, станет самым востребованным направлением автоматизации при помощи роботизации.

Продажи по щелчку пальца (или команде голосовому помощнику)

Менее очевидно, но все-таки присутствует потенциал RPA и в автоматизации продаж. Обычно бизнес внедряет CRM, выполняющую базовые контрольно-учетные функции, и успокаиваются на этом. И в принципе это правильная позиция: качественная и грамотно установленная CRM – комплексное решение, способное обеспечить полноценное управление всеми каналами маркетинга и продаж. Однако нет такого ИТ-решения, которое невозможно сделать еще эффективнее!

Так, RPA позволяет наладить более быструю интеграцию CRM с другими корпоративными информационными системами, а также любыми иными источниками данных. Перенос информации из локальной в центральную CRM или же обмен сведениями о потребителях с системами бизнес-анализа (BI) или управления ресурсами предприятия (ERP) становится доступен в полностью автономном от человека режиме. В таком случае «роботы» самостоятельно определяют и маркируют файлы и данные, которые необходимо передать, и осуществляют регулярный обмен.

К примеру, можно превращать счета или декларации, которые поступают в формате PDF, в цифры, чтобы RPA могла согласовывать данные о заказах в CRM и ERP. Следующим шагом можно оптимизировать загрузку производственных линий, ход выпуска лекарственных препаратов и логистику доставки в аптеки.

Одновременно RPA помогает сделать работу сотрудников отдела продаж максимально комфортной. «Робота»-ассистента можно использовать для организации встреч: бронирования переговорок с утверждением времени с участниками, заказа пропусков, FAQ по правилам компании.

Передовой бэк-офис и плюшки сотрудникам

Для автоматизации бэк-офиса RPA активно используют уже сегодня. Прежде всего для решения задач в области HR. Роботизация бизнес-процессов помогает, например, существенно упростить процесс рекрутмента, автоматически обрабатывая резюме потенциальных кандидатов.

Другая задача, эффективность и скорость выполнения которой увеличивает RPA, – распознавание, сортировка и классификация документов. В бизнес-сегменте RPA используют для обработки договоров, соглашений и деклараций. Задача настолько востребованная, что в последнее время для распознавания и сканирования документации начали появляться интеллектуальные инструменты, предварительно интегрированные с RPA, такие как оптическое распознавание символов. Обработка счет-фактуры – отличный пример: электронное письмо поступает на почтовый ящик и традиционно человек вручную загружает вложение и переводит его в соответствующее программное обеспечение для обработки. RPA позволяет делать это автоматически.

В фармацевтике обработка документов – одно из самых популярных направлений автоматизации с RPA: например, один из крупнейших глобальных фармпроизводителей смог снизить стоимость обработки документов – а каждый фармацевтический продукт в этой компании имел до 15 000 сопутствующих документов – с 4 долларов до 0,05-0,4 доллара за документ. Это стало возможно с использованием RPA-системы на базе Kofax Kapow.

Роботы уже здесь

Многие опасаются, что в итоге системы роботизации возьмут на себя всю свою работу и займут рабочие места, в результате чего ИТ-директора столкнутся с проблемами управления талантами. Forester Research, например, полагает, что RPA может вытеснить до 9% глобальной рабочей силы. Но это не так. Технологии RPA помогают решать те задачи, которые значимы для компании и из-за которых при этом многие сотрудники физически не находят времени выполнять более сложную и креативную работу. Роботизация не враг талантов – она помогает их обнаруживать и растить, не отвлекаясь на рутину. Благодаря RPA сотрудник на любом уровне компании может направить свои усилия на решение стратегических или креативных задач и в итоге вырасти до полноценного партнера бизнеса.

Все эти и многие другие преимущества RPA только начинают осознавать на рынке. Например, роботизация открывает новые возможности для фармацевтических компаний, работающих в разных часовых поясах: системе не нужно есть или спать, она может работать непрерывно, выполняя простые однотипные задачи и обслуживая клиентов в разы быстрее человека.

Помимо этого, благодаря доступу к инструментам машинного обучения, RPA уже сейчас может обнаруживать скрытые закономерности при обработке данных или в процессе распознавания документов. Дальше – больше, 81% компаний по всему миру считает, что RPA в сочетании с искусственным интеллектом серьезно повлияет на их бизнес в следующие 4 года, а 72% уже готовы внедрять RPA. И если вы все еще не инвестируете в RPA, то сейчас самое время.

Источник публикации: Navicon

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Navicon
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Navicon Navicon — ИТ-партнер №1 для фармацевтических компаний. Navicon основан в 2002 году, сегодня в штате компании более 250 сотрудников, компания реализовала более 400 проектов. Клиентами Navicon являются более 50 фармацевтических компаний (представительства западных производителей, российские производители, дистрибуторы, аптечные сети).
Фармвестник-ТВ
09.06 ФармNEWS»: В России появилась первая четырехвалентная вакцина от гриппа
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Ефимовым
06.06 «7 дней за 7 минут» с Татьяной Литвиновой
01.06 «Актуальное интервью» с Полиной Киселёвой
СВЕЖИЙ НОМЕР
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Увеличение размера кода маркировки может стать проблемой для производителей
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Стратегия формирования здорового образа жизни названа Минздравом приоритетным проектом
Динамика и распределение количества аптек в субъектах РФ
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