РОСНАНО: «Мы создали крупнейшего игрока на рынке диагностики онкозаболеваний»

АО «РОСНАНО» вышла из капитала национальной сети ядерной медицины ООО «ПЭТ-Технолоджи». Покупателем доли в 49,9% выступил крупный российский фармпроизводитель - Группа «Фармстандарт», сообщает инвесткомпания. В результате сделки доля участия Группы «Фармстандарт» в «ПЭТ-Технолоджи» выросла с 50,1% до 100%. Стороны уже получили необходимые согласования на Cовете директоров АО «РОСНАНО» и в ФАС России, доля оплачена покупателем.

Несмотря на организационные сложности бизнеса ПЭТ/КТ-диагностики, РОСНАНО удалось выйти из проекта со значительной прибылью. Стоимость сделки составила 2,9 млрд руб., что на 700 млн руб. превысило вложения РОСНАНО в проект «ПЭТ-Технолоджи», сообщает компания. «IRR выхода к историческим инвестициям в проект составил 6,3% и соответствует рыночным показателям доходности в отрасли оказания медицинских услуг», отмечается в сообщении. Как поясняет источник в фармотрасли, доходность действительно выглядит достойно, потому что для прохождения ПЭТ/КТ диагностики в рамках системы ОМС инвестору приходится ежегодно получать квоту на региональном уровне для каждого отдельного центра. Найти инвестора, готового взять на себя такую ответственность, очень непросто, заключает собеседник.

Современная онкодиагностика дошла до регионов

Инвестиционная история «ПЭТ-Технолоджи» началась в 2011 году, когда в число партнеров проекта вошло РОСНАНО. За 7 лет с нуля создана национальная сеть центров ядерной медицины, в регионах Центральной России запущено 11 диагностических ПЭТ/КТ-центров. Прежде услуга была доступна лишь в федеральных центрах – Москве и Санкт-Петербурге. К 2018 году сеть, созданная при участии РОСНАНО, занимает более 50% российского рынка ПЭТ/КТ диагностики и является лидером по предоставлению диагностической услуги среди частных игроков. Инвестиции портфельной компании РОСНАНО в развитие сети составили 4,6 млрд руб.

Онкодиагностка стала доступнее за счет создания двух собственных производств радиофармпрепаратов (РФП) — в Уфе и Ельце. Из них специальным авиа- и автотранспортом РФП доставляется в ПЭТ-Центры в других регионах, такая система логистики PET-NET использует успешный опыт европейской системы диагностики ПЭТ/КТ. Признанный на мировом уровне метод ПЭТ/КТ сочетает в себе позитронно-эмиссионную и компьютерную томографию, что позволяет диагностировать рак на раннем этапе развития и назначить точное лечение. За годы работы центров «ПЭТ-Технолоджи» диагностика по методу ПЭТ/КТ из новинки превратилась в золотой стандарт для врачей.

С момента открытия первого центра «ПЭТ-Технолоджи» в 2014 году сеть провела диагностику по методу ПЭТ-КТ для 73 тысяч пациентов. Большая часть услуг дорогостоящей диагностики в ПЭТ-центрах оказывается в рамках программы ОМС, то есть бесплатно для пациентов. «За 7 лет РОСНАНО выполнило миссию по созданию крупнейшего частного игрока на российском рынке современной диагностики онкозаболеваний, объединяющего в себе производство РФП, систему его логистики и диагностику. – комментирует Управляющий директор по инвестиционной деятельности УК «РОСНАНО» Ольга Шпичко. - Развитие национальной сети ПЭТ-центров в регионах России стало большим шагом на пути формирования самого рынка услуг высокотехнологичной ядерной медицины в стране».

Помимо диагностики онко- и кардиозаболеваний, «ПЭТ-Технолоджи» внедрила новый метод лечения ряда онкологических заболеваний. Более 1,3 тысячи человек прошли лечение на терапевтической установке радиохирургии «Кибер-нож».

Частные деньги на современную медицину

Запустить высокотехнологичный и капиталоемкий рынок ядерной медицины без частных инвесторов, привлеченных РОСНАНО, было бы невозможно. Современное диагностическое оборудование доступно в крайне ограниченном количестве государственных медучреждений. Это объяснимо, дефицит средств в бюджетах регионов не позволяет своевременно развивать современную онкологическую службу.

Исходя из рекомендаций ВОЗ потребность в ПЭТ/КТ диагностике превышает текущее предложение не менее, чем в 5 раз, а потенциальная емкость рынка ПЭТ/КТ составляет не менее 435 тыс. исследований в год. При текущей средней цене исследований, размер потенциального рынка онкодиагностики составит не менее 13 млрд руб. Созданный Роснано задел дал старт инвестициям в этот сектор.

«ПЭТ-Технолоджи» планирует продолжить развитие сети в регионах, увеличивая доступ пациентов в регионах к современным методам онкодиагностики. Проект вышел на устойчивые финансовые показатели: выручка «ПЭТ-Технолоджи» по итогам 2017 года превысила 1 млрд руб. и, по нашим прогнозам, увеличится в 1,5 раза в 2018 году. Это позволит профильному отраслевому инвестору продолжить географическое развитие сети и расширять спектр предоставляемых услуг в области ядерной медицины, комментирует Ольга Шпичко.

Ранняя диагностика - государственный приоритет

Проект РОСНАНО отвечает текущим государственным вызовам по борьбе с онкологическими заболеваниями. В ходе послания федеральному собранию в марте 2018 года Президент РФ Владимир Путин предложил реализовать общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями. По его словам, необходимо «выстроить современную комплексную систему от ранней диагностики до своевременного эффективного лечения, которая позволит защитить человека». Над разработкой данной программы работает Минздрав.

На текущий момент на учете в онкологических диспансерах страны состоят более 3,5 млн. пациентов. Из-за нехватки качественных диагностических центров более 40% онкологических больных выявляются в III–IV стадии заболевания, что приводит к высоким показателям летальности. При своевременном обследовании в ПЭТ-центрах рак можно обнаружить и назначить адресное лечение уже на ранних стадиях. Данные ВОЗ свидетельствуют, что не менее 1/3 случаев заболеваемости раком предотвратима при своевременной диагностике. После того, как технология диагностики ПЭТ/КТ уже внедрена в российских регионах благодаря инвестициям РОСНАНО, государству предстоит найти механизм для масштабирования этого опыта.