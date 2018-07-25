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Роснано вышло из «ПЭТ-Технолоджи», выполнив все задачи по проекту

25.07.2018

Роснано вышло из Национальной сети центров ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи», поскольку выполнило все свои задачи в рамках данного проекта. Об этом сообщила управляющий директор по инвестиционной деятельности УК «Роснано» Ольга Шпичко в интервью ТАСС.

«В Роснано есть предельные сроки нахождения в проектах и есть определенные планы, по которым мы из тех или иных проектов уходим. Мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы дальше находиться в проекте, сеть нужно развивать. То есть наша задача как стратегического инвестора выполнена, мы создали работающий бизнес, отстроили хорошую команду внутри ПЭТ, без нее бы проект не состоялся. Пришло время передавать проект в руки инвестора, который эту сеть будет развивать, который планирует в нее инвестировать достаточно большие средства и уже идти широким фронтом по регионам России», - сказала г-жа Шпичко.

Как сообщалось ранее, в феврале 2018 г. Виктор Харитонин, основной владелец «Фармстандарта», получил разрешение ФАС на покупку 50% в ООО «ПЭТ-Технолоджи», а в текущем месяце консолидировал 100%-ный пакет. Сегодня компания объединяет 11 диагностических и два производственных центра в 10 регионах России.

«Цель подписанного соглашения — за счет частных денег развить региональную медицинскую инфраструктуру, чтобы повысить качество жизни людей, — пояснил «ФВ» Виктор Харитонин. — Речь идет не о новом строительстве, а скорее, о модернизации уже действующих мощностей и внедрении новых технологий».

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
РОСНАНО
ООО "ПЭТ-Технолоджи"
Фармвестник-ТВ
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
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