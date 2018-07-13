Рособрнадзор вернул самарский «Реавиз» в реестр аккредитованных вузов

Рособрнадзор исполнил решение суда и вернул в реестр аккредитованных вузов, опубликованный на интернет-сайте, единственный в стране частный медицинский университет «Реавиз». Этому предшествовали судебные тяжбы, в ходе которых самарский вуз добивался отмены приказа регулятора о лишении «Реавиз» аккредитации.

Долгое время студенты университета 2018 года выпуска находились в затруднительном положении. До последнего момента было непонятно, исполнит ли Рособрнадзор судебное решение до начала государственной итоговой аттестации и смогут ли выпускники получить заслуженные дипломы гособразца, пройти аккредитацию и начать профессиональную деятельность. Но ситуация своевременно разрешилась.

«В этом году 213 наших выпускников, успешно завершивших обучение по специальности «фармация», получили дипломы», – сообщила «ФВ» первый проректор по учебно-воспитательной работе медицинского университета «Реавиз» Инга Прохоренко.