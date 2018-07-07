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Роспатент признал недействительным патент Eli Lilly на дозировки тадалафила

07.07.2018

Роспатент 2 июля 2018 г. признал недействительным действие евразийского патента №005416 на группу изобретений «Унифицированная дозированная лекарственная форма», выданного Eli Lilly. Патент охраняет дозировки от 1 мг до 20 мг препарата тадалафил (ТН «Сиалис»).

Возражение против действия патента 30 января 2018 г. подало ЗАО «Северная звезда», а 28 мая текущего года коллегия Палаты по патентным спорам удовлетворила возражение.

По мнению «Северной звезды», вся группа изобретений по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень». Заявитель утверждал, что рассматриваемое изобретение является частью известного уровня техники, речь идет об основном патенте на тадалафил.

В свою очередь патентообладатель уверен, что изобретение, охраняемое основным патентом, раскрывает целый класс соединений, характеризующихся общей формулой , которые могут использоваться в лечебных и профилактических целях в широком унифицированном диапазоне доз 0,5-800 мг и в диапазоне дозированных форм 0,2-400 мг для формы капсул и таблеток. Что же касается пониженного диапазона доз от 1 до 20 мг в день, то о нем там речи не идет, так же как и нет там сведений о клинических исследованиях и испытаниях на животных эффективности пониженных доз.

Коллегия Палаты по патентным спорам согласилась, что новизны в оспариваемом патенте нет: «Очевидно, что доза 1-20 мг является как частью дозы 0,2-400 мг так и частью дозы 0,5-800 мг».

Согласно Госреестру лекарственных средств, в России зарегистрировано пять препаратов с МНН тадалафил. Оригинальное лекарство выпускается в дозировках: 2,5, 5 и 20 мг. Teva предлагает в добавок к этим дозировкам еще 10 мг. «Северная звезда» производит лекарства в дозировке 5 и 20 мг, Sandoz - 2,5, 5 и 20 мг, индийская Cadila Pharmaceuticals - 20 мг.

Основной патент на тадалафил закончился в конце 2017 г. В 2018 г. Суд Гааги отменил действие патента на дозировки 1-5 мг тадалафила, аналогичные решения приняты судами Великобритании, Германии и Бельгии.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
патентная защита
эректильная дисфункция
Компании
Eli Lilly Eli Lilly and Company – глобальная фармацевтическая компания, основанная в 1876 г. химиком-фармацевтом, героем Гражданской войны в США полковником Элаем Лилли и названная в его честь. Штаб-квартира расположена в г. Индианаполис, штат Индиана.
Фармвестник-ТВ
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
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