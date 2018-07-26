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Роспотребнадзор разработал формы проверочных листов для использования при проведении проверок

26.07.2018

Роспотребнадзор разработал и выставил на общественное обсуждение формы проверочных листов (списков контрольных вопросов) для использования при проведении плановых проверок отдельных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Проверочный лист включает в себя перечень вопросов, затрагивающих предъявляемые к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю обязательные требования, составляющие предмет проверки, и предназначен для оптимизации деятельности органов государственного контроля (надзора) при проведении проверки, а также повышения правовой грамотности предпринимателей.

Проект приказа Роспотребнадзора содержит:

1.Форму проверочного листа (списка основных контрольных вопросов), используемую должностными лицами территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при проведении плановой проверки с целью федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за соблюдением обязательных требований на промышленных предприятиях (приложение № 1);

2.Форму проверочного листа (списка основных контрольных вопросов), используемую должностными лицами территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при проведении плановой проверки с целью федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за соблюдением обязательных требований в стационарных организациях отдыха и оздоровления детей (приложение № 2);

3.Форму проверочного листа (списка основных контрольных вопросов), используемую должностными лицами территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при проведении плановой проверки с целью федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за соблюдением обязательных требований в общеобразовательных организациях (приложение № 3).

Общественное обсуждение проекта приказа проводится до 7 августа 2018 г.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
Роспотребнадзор
проверки
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17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
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