 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
12.04 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 34
10.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Современные тренды и тенденции в маркетинге»
09.04 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
04.04 «У редакционного камина» с Анной Назаренко и Миланом Ярошинским
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №12
Отрасль обсуждает приоритеты стратегии «Фарма-2030»
Current issue #12, 2018
Новый уровень борьбы с онкозаболеваниями требует консолидации усилий
От работы с наркотическими ЛП отстранен их основной перевозчик
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
690

Россия может запретить ввоз американских лекарств

13.04.2018

Группа депутатов Госдумы внесла 13 апреля законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств». Законопроект разработан как ответная мера на вызовы Соединенных Штатов Америки, выраженные в их недружественных и неконструктивных действиях о введении «санкций» в отношении как Российской Федерации в целом, так и ее граждан и юридических лиц.

Такие меры будут вводиться Правительством Российской Федерации по решению Президента Российской Федерации. В частности, предлагается ввести запрет или ограничение ввоза на территорию Российской Федерации лекарственных препаратов, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки и (или) иные иностранные государства по перечню таких средств и препаратов, определяемому Правительством Российской Федерации. Указанные запрет или ограничение не распространяются на лекарственные средства , аналоги которых не производятся в Российской Федерации и (или) иностранных государствах.

Данный проект федерального закона также предусматривает поручение Правительству РФ и высшим исполнительным органам государственной власти субъектов РФ проработать механизмы по замещению на российском рынке товаров, работ, услуг американского происхождения аналогами российского и зарубежного происхождения (за исключением стран, поддерживающих политику США), указано в пояснительной записке.

Указанные запреты и ограничения на ввоз товаров не будут распространяться на их ввоз на территорию РФ российскими и зарубежными гражданами, а также лицами без гражданства для личного пользования.

«Документ может иметь очень серьезные последствия для российского фармрынка, всего под предлагаемые санкционные меры может попасть порядка 140 наименований ЛП, в их числе такие марки как: Гептрал, Лирика, Тизин, Назонекс, Виагра. Общая сумма потерь американских производителей может составить до 45 млрд руб. (в ценах производителей)», – считает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Автор: «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
09.04.2018 Увольнение главврача больницы из-за срыва закупки лекарств вызвало общественный резонанс
30.03.2018 Число отказов в госрегистрации лекарств сократилось в пять раз
29.03.2018 Лекарства исключат из числа товаров, подлежащих обязательному подтверждению соответствия
29.03.2018 ТПП: нововведения в порядок ввода лекарств в гражданский оборот могут нанести ущерб развитию отечественной фармпромышленности
29.03.2018 Разработаны пептидные «нанодрели» для доставки противораковых препаратов в клетки
Метки
импорт
лекарственные препараты
Персоны
Беспалов Николай Владимирович
Директор по развитию компании RNC Pharma
Фармвестник-ТВ
12.04 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 34
10.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Современные тренды и тенденции в маркетинге»
09.04 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
04.04 «У редакционного камина» с Анной Назаренко и Миланом Ярошинским
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №12
Отрасль обсуждает приоритеты стратегии «Фарма-2030»
Current issue #12, 2018
Новый уровень борьбы с онкозаболеваниями требует консолидации усилий
От работы с наркотическими ЛП отстранен их основной перевозчик
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Апрель 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
11.04 — 13.04 IPhEB Russia 2018
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения