 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
19.06 «Актуальный репортаж»: Российский фармацевтический форум Института Адама Смита
18.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 38
13.06 «ФармNEWS»: Комплаенс в фармотрасли в свете новых трендов
09.06 ФармNEWS»: В России появилась первая четырехвалентная вакцина от гриппа
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
«Натива» получила принудительную лицензию для производства леналидомида
Трудности перехода
Есть потребность — будут штаты
Инженера вызывали?
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
255

Россия вводит пошлины на американские товары, имеющие аналоги в нашей стране

19.06.2018

Россия решила ввести дополнительные пошлины на импортируемые из США товары. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин. Попадут ли под эти меры лекарства и медицинские изделия, станет известно через несколько дней.

«Пошлины будут касаться только продукции, имеющей аналоги на российском рынке и не окажут негативного влияния на макроэкономические показатели», – сказал Орешкин.

Он добавил, что меры приняты в ответ на введение США пошлин на импорт стали и алюминия, то есть речь не идет о контрсанкциях, закон о которых недавно принят в России. «Ограничения вводятся из-за того, что США продолжают применять меры в виде дополнительных пошлин на ввоз стали и алюминия и при этом отказываются предоставить компенсацию возникающих у России потерь, Россия использует свои права по ВТО и вводит балансирующие меры в отношении импорта из США», – пояснил министр.

«Окончательный перечень будет сформирован в ближайшее время – потребуется еще несколько дней», – говорят в пресс-службе министерства.

Стоит отметить, что Россия не одинока в своем ршении. Ранее в ответ на действия США о введении пошлин на более чем 600 американских товаров, среди них есть медоборудование.

Материалы по теме
13.06.2018 Ключевое предприятие Sun Pharma в Индии вышло из-под ограничений FDA
04.06.2018 Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях
31.05.2018 Алексей Репик: российские пациенты должны быстрее получить «терапию прорыва»
18.05.2018 Украина ввела санкции против пятнадцати российских фармкомпаний
17.05.2018 Елена Максимкина: санкционных списков лекарств от Минздрава не будет
Метки
санкции
Фармвестник-ТВ
19.06 «Актуальный репортаж»: Российский фармацевтический форум Института Адама Смита
18.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 38
13.06 «ФармNEWS»: Комплаенс в фармотрасли в свете новых трендов
09.06 ФармNEWS»: В России появилась первая четырехвалентная вакцина от гриппа
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
«Натива» получила принудительную лицензию для производства леналидомида
Трудности перехода
Есть потребность — будут штаты
Инженера вызывали?
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Июнь 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения