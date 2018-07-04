Россияне перестают экономить на лекарствах

Число россиян, которые перестали экономить на лекарствах, значительно увеличилось. Этот вывод следует из социологического исследования, проведенного холдингом «Ромир».

Так, согласно приведенной информации, в 2018 году почти половина жителей страны – 49% – перестала экономить на лекарствах. В 2015 году аналогичная цифра составила 34%, в 2017 году — 35%.

«С учетом того, что стоимость медикаментов не снижалась, результаты опроса могут прямо указывать на общий рост благосостояния», – подчеркивается в исследовании.

Снижается и число россиян, которые стараются покупать меньше лекарств, чтобы сэкономить. В 2015 году их было 36%, в 2017 – 32%, в 2018 – 30%.

В то же время число граждан, пытающихся в целях экономии заменить дорогие импортные лекарства на доступные отечественные аналоги, практически не изменилось по отношению к показателям 2017 года (18%), вернувшись на уровень 2015-го (17%.).

В опросе приняли участие 1800 человек в возрасте от 18 лет и старше, проживающие во всех типах населенных пунктов, во всех федеральных округах, сообщает пресс-служба «Ромир».