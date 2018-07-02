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Российские производители лекарственных растений за год увеличили номенклатуру в 3 раза

02.07.2018

Ассоциация производителей и потребителей традиционных растительных лекарственных средств при поддержке Минсельхоза РФ за год существенно расширила географию и номенклатуру вводимых в культуру лекарственных растений. Сегодня в проекте участвует 12 площадок по всей стране – от Калининградской области до Приморского края, которые продолжают опытное выращивание уже более 50 наименований растений (год назад было 16).

На днях Ассоциация приняла участие в консилиуме заслуженных врачей России «Медицина народного доверия», который прошел в Москве. Как показал результат почти двухлетней совместной работы заслуженных врачей по всем регионам России, у специалистов и населения сформировался запрос на использования методов и средств традиционной медицины для укрепления и сохранения здоровья. В рамках проектной сессии консилиума эксперты организации высказали свои предложения по возрождению отрасли лекарственного растениеводства, производства традиционных растительных лекарственных средств и интеграции традиционной медицины в национальную систему здравоохранения РФ. Тем более что применение методов и средств традиционной медицины хорошо вписывается в концепцию «4П» (профилактика, персонификация, предиктивная медицина и партисипативность или ответственность за свое здоровье), предложенную Минздравом.

По итогам встречи будет разработана дорожная карта по 10 направлениям, куда войдет блок, посвященный выращиванию новых для России лекарственных растений и производству традиционных лекарственных фитосредств, которая затем будет представлена в Администрации Президента, Министерстве здравоохранения, Госдуме, Национальной медицинской палате.

«В дорожной карте мы также хотим затронуть проблему дикорастущих лекарственных растений, – говорит президент Ассоциации производителей и потребителей традиционных растительных лекарственных средств, руководитель направления «Превентивная медицина» дорожной карты «Хелснет» Андрей Козко. – Мы выступаем за полный запрет вывоза дикоросов из нашей страны. Сегодня происходит варварский, хищнический, неконтролируемый сбор, например, корня женьшеня или корня сапожниковии, которые затем контрабандой поставляются в Китай. Там его перерабатывают и уже в виде субстанций или в составе готовых препаратов перепродают дальше, в том числе в Россию. Эту ситуацию надо брать под контроль. Сбор дикоросов должен носить цивилизованный характер, с обязательным восстановлением дикорастущих плантаций, переводом коммерчески интересных дикорастущих лекарственных трав в культуру. Переработка собранных дикоросов должна осуществляться только внутри страны. Экспортировать надо культивированные лекарственные растения после первичной переработки (консервирования) и высокотехнологичную продукцию в виде концентрированных жидких, сухих или гранулированных экстрактов, а также готовых лекарственных средств».

К контрактам с российскими производителями лекарственных растений большой интерес сегодня проявляет целый ряд стран, производящих традиционные растительные лекарственные средства для внутреннего использования и экспорта по всему миру.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
растительные препараты
Фармвестник-ТВ
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
22.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Маркетинг и судьба инновационных препаратов»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
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