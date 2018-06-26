Российские специалисты провел тысячную инспекцию иностранных фармпроизводителей



В июне 2018 года специалисты ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга России провел тысячную инспекцию иностранных производителей лекарственных средств. Первые проверки начались в апреле 2016 г. Немногим более двух лет понадобилось российским инспекторам для преодоления планки тысячной инспекции. За это время они посетили более семидесяти стран, среди которых: Бразилия, Вьетнам, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Пуэрто-Рико, Сирийская Арабская Республика, Тайвань, Япония.

«Я горжусь нашим талантливым коллективом инспекторов, которые за это время проделали на первый взгляд просто невероятную работу: провели более тысячи инспекций по выявлению условий производства препаратов для Российской Федерации, – отмечает директор ФБУ «ГИЛС и НП» Владислав Шестаков. – Особую гордость вызывает тот факт, что за столь короткий промежуток времени российский инспекторат стал высоко котироваться на международной арене».