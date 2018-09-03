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Российский дженерик тадалафила доступен в аптеках

03.09.2018

Группа компаний Пробиотек сообщает о завершении исследования первого российского дженерика тадалафила для лечения эректильной дисфункции у мужчин. Новый препарат уже доступен в аптеках и значительно дешевле оригинала.

Исследование проводилось в клиническом центре Пробиотек в Серпухове и было завершено за 2,5 месяца со дня включения первого добровольца до утверждения итогового отчета.

«Благодаря надежной базе добровольцев, с которыми мы сотрудничаем уже более 5 лет, нам удалось провести исследование без досрочного выбывания участников. Таким образом, мы сохранили статистическую мощность исследования и завершили исследование раньше срока.

Кроме того, мы очень быстро завершили лабораторный этап исследования, проанализировав 1300 образцов всего за 10 дней» – комментирует Владимир Писарев, директор ГК Пробиотек.

Для изучения фармакокинетики специалисты биоаналитической лаборатории Пробиотек разработали аналитическую методику на основе высокоэффективной жидкостной хроматографии с тандемным масс-спектрометрическим детектированием. Метод обладал высокой точностью и воспроизводимостью и позволил достоверно доказать биоэквивалентность дженерика и оригинального препарата.

Итоговый отчет был составлен строго в соответствии с требованиями МЗ РФ и ЕАЭС и международным стандартом ICH E3 и принят в Минздраве без замечаний.

Источник публикации: ГК «Пробиотек»

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Метки
ГК «Пробиотек»
Компании
Пробиотек ГК «Пробиотек» – многопрофильная группа компаний, которая с 2000 года проводит доклинические и клинические исследования лекарственных средств.
Фармвестник-ТВ
31.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
28.08 «Актуальный репортаж»: III Всероссийская GMP-конференция
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Рынок гомеопатических средств не исчерпал свой потенциал
Бизнес ждет налоговых льгот
Фарминдустрию могут обложить новым налогом
Аптеки при лечебных учреждениях Московской области отдают под управление единого оператора
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