Росстат: в марте лекарства подорожали на 0,3%

В марте 2018 г. индекс потребительских цен на лекарства составил 100,3%, с начала года – 100,8% . Такая информация приводится в отчете Росстата. При этом индекс потребительских цен на лекарства в I квартале 2018 г. по отношению к I кварталу 2017 г. составил 96,2%.

«В марте среди наблюдаемых медикаментов и медицинских товаров цены на индапамид увеличились на 1,5%, левомеколь, корвалол, аллохол, кетопрофен, троксерутин, бромгексин и аппараты для измерения артериального давления электронные – на 0,7-1,1%. Вместе с тем валидол подешевел на 0,9%, сульфацетамид и гипотиазид – на 0,5%», – указано в отчете Росстата.