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Лента · В России
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Росстат: в марте лекарства подорожали на 0,3%

10.04.2018

В марте 2018 г. индекс потребительских цен на лекарства составил 100,3%, с начала года – 100,8% . Такая информация приводится в отчете Росстата. При этом индекс потребительских цен на лекарства в I квартале 2018 г. по отношению к I кварталу 2017 г. составил 96,2%.

«В марте среди наблюдаемых медикаментов и медицинских товаров цены на индапамид увеличились на 1,5%, левомеколь, корвалол, аллохол, кетопрофен, троксерутин, бромгексин и аппараты для измерения артериального давления электронные – на 0,7-1,1%. Вместе с тем валидол подешевел на 0,9%, сульфацетамид и гипотиазид – на 0,5%», – указано в отчете Росстата.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Росстат
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02.04 «ФармNews»: «НоваМедика», Минпромторг и Калужская область заключили СПИК
27.03 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №12
Отрасль обсуждает приоритеты стратегии «Фарма-2030»
Current issue #12, 2018
Новый уровень борьбы с онкозаболеваниями требует консолидации усилий
От работы с наркотическими ЛП отстранен их основной перевозчик
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