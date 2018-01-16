«Ростех» в 2018 году может стать совладельцем новосибирского производителя медицинской биокерамики

Еще в 2017 году Роснано – владелец 70% АО «НЭВЗ-Керамикс» (еще один владелец – «НЭВЗ-Союз») – планировала выйти из проекта. Как тогда пояснил глава корпорации Анатолий Чубайс, проект «встал на ноги», хотя в 2016 году компания не получила намеченные 2,5 млрд руб. выручки. В качестве преемника он назвал ГК «Ростех».

Но в прошлом году сделка не состоялась, рассказал гендиректор «НЭВЗ-Керамикс» Виктор Медведко.

«Проводилась оценка предприятия, аудиты. Сейчас в качестве сроков ставится 2018 год. Есть официальное предложение со стороны «Ростеха», идет обсуждение», – отметил он.

Большие надежды на нового владельца возлагает и глава Новосибирской области Андрей Травников.

«К концу прошлого года переговоры с потенциальным инвестором вышли на финишную прямую, но, по данным на середину января 2018 года, окончательное решение еще не принято. Надеюсь, что общими усилиями в 2018 году нам удастся обеспечить это решение. Оно позволит стабилизировать финансовую ситуацию на предприятии», – сказал 15 января врио губернатора во время посещения завода.

Выйти на безубыточную работу компании мешают займы и обязательства перед Роснано.

«НЭВЗ-Керамикс» известен как производитель эндопротезов тазобедренного сустава с керамической головкой. Эти изделия служат в два раза дольше титановых и обладают высокой степенью биосовместимости. В производство вложено 226,8 млн рублей, в том числе за счет финансирования Фонда развития промышленности. Ближайшая перспектива предприятия – занять 20% рынка эндопротезов тазобедренного сустава.

Кроме того, в 2018 году компания начнет производить части эндопротезов коленного сустава, в эту линию будет инвестировано 85 млн рублей, сообщил технический директор холдинговой компании «НЭВЗ-Союз» Гуго Дейс.

«Мы будем делать по государственной программе две детали в коленном суставе из керамики. Получили образцы, они сейчас на испытании», – отметил он.