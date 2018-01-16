 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Итоги 2017 года для российской фармацевтической отрасли
Current issue #1, 2018
Что означает новая мера господдержки российских производителей стентов и катетеров
Фармотрасли рекомендовано самостоятельно определиться с вектором развития
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
106

«Ростех» в 2018 году может стать совладельцем новосибирского производителя медицинской биокерамики

16.01.2018
Фото: пресс-службы администрации Новосибирской области

Еще в 2017 году Роснано – владелец 70% АО «НЭВЗ-Керамикс» (еще один владелец – «НЭВЗ-Союз») – планировала выйти из проекта. Как тогда пояснил глава корпорации Анатолий Чубайс, проект «встал на ноги», хотя в 2016 году компания не получила намеченные 2,5 млрд руб. выручки. В качестве преемника он назвал ГК «Ростех».

Но в прошлом году сделка не состоялась, рассказал гендиректор «НЭВЗ-Керамикс» Виктор Медведко.

«Проводилась оценка предприятия, аудиты. Сейчас в качестве сроков ставится 2018 год. Есть официальное предложение со стороны «Ростеха», идет обсуждение», – отметил он.

Большие надежды на нового владельца возлагает и глава Новосибирской области Андрей Травников.

«К концу прошлого года переговоры с потенциальным инвестором вышли на финишную прямую, но, по данным на середину января 2018 года, окончательное решение еще не принято. Надеюсь, что общими усилиями в 2018 году нам удастся обеспечить это решение. Оно позволит стабилизировать финансовую ситуацию на предприятии», – сказал 15 января врио губернатора во время посещения завода.

Выйти на безубыточную работу компании мешают займы и обязательства перед Роснано.

«НЭВЗ-Керамикс» известен как производитель эндопротезов тазобедренного сустава с керамической головкой. Эти изделия служат в два раза дольше титановых и обладают высокой степенью биосовместимости. В производство вложено 226,8 млн рублей, в том числе за счет финансирования Фонда развития промышленности. Ближайшая перспектива предприятия – занять 20% рынка эндопротезов тазобедренного сустава.

Кроме того, в 2018 году компания начнет производить части эндопротезов коленного сустава, в эту линию будет инвестировано 85 млн рублей, сообщил технический директор холдинговой компании «НЭВЗ-Союз» Гуго Дейс.

«Мы будем делать по государственной программе две детали в коленном суставе из керамики. Получили образцы, они сейчас на испытании», – отметил он.

Автор: Ольга Коберник, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
07.12.2017 «Эркафарм» закрывает аптечные пункты в селах Новосибирской области
20.11.2017 Нанофармацевтика в повседневной практике
17.11.2017 Прокуратура проверит закупки инсулина медучреждениями Новосибирска
19.10.2017 ФАС разрешила «РОСНАНО» приобрести до 6% долей в уставном капитале «НТфарма»
15.09.2017 Портфельная компания «Роснано» запустит 15 модифицированных дженериков
Метки
РОСНАНО
Новосибирская область
эндопротезы
Фармвестник-ТВ
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Итоги 2017 года для российской фармацевтической отрасли
Current issue #1, 2018
Что означает новая мера господдержки российских производителей стентов и катетеров
Фармотрасли рекомендовано самостоятельно определиться с вектором развития
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Январь 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
16.01 — 18.01 Круглый стол РБК: «Ценообразование как инструмент развития фармотрасли»
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения