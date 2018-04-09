Росздравнадзор дополнил перечень правовых актов, требования к соблюдению которых оцениваются при проверках

Росздравнадзор дополнил приложение к ведомственному приказу от 27.04.2017 № 4043 «Об утверждении Перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного вида государственного контроля (надзора)».

Документ содержит перечни федеральных законов, указов Президента РФ, постановлений и распоряжений Правительства РФ, правовых актов федеральных органов исполнительной власти РФ, используемых при госконтроле фармацевтической и медицинской деятельности, деятельности в сфере обращения лекарств, биомедицинских клеточных продуктов, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений и др.