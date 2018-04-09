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Росздравнадзор дополнил перечень правовых актов, требования к соблюдению которых оцениваются при проверках

09.04.2018

Росздравнадзор дополнил приложение к ведомственному приказу от 27.04.2017 № 4043 «Об утверждении Перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного вида государственного контроля (надзора)».

Документ содержит перечни федеральных законов, указов Президента РФ, постановлений и распоряжений Правительства РФ, правовых актов федеральных органов исполнительной власти РФ, используемых при госконтроле фармацевтической и медицинской деятельности, деятельности в сфере обращения лекарств, биомедицинских клеточных продуктов, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений и др.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Росздравнадзор
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02.04 «ФармNews»: «НоваМедика», Минпромторг и Калужская область заключили СПИК
27.03 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
ФАС заверяет в отсутствии двойной игры
Current issue #11, 2018
О подозрениях ФАС в отношении Минздрава стало известно накануне формирования нового правительства
Компания «Фарм-Синтез» сосредоточилась на сложных, но перспективных направлениях
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