Росздравнадзор изымает из обращения серию противоопухолевого препарата «Нексавар»

Росздравнадзор на основании сведений, предоставленных АО «БАЙЕР», сообщает о необходимости изъятия лекарственного препарата «Нексавар® 200 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой» серии BXHDZC1, упаковка которого имеет маркировку на русском и казахском языках.

По информации АО «БАЙЕР», данная серия препарата выпущена производителем для реализации на территории Республики Казахстан, ее ввоз на территорию РФ и обязательная процедура подтверждения соответствия в установленном порядке не осуществлялись.

Росздравнадзор предлагает субъектам обращения лекарственных средств и медицинским организациям провести проверку наличия упаковок указанной серии лекарственного средства, о результатах которой информировать территориальный орган Росздравнадзора, который должен обеспечить контроль за выявлением и изъятием из обращения упаковок указанной серии лекарственного средства.