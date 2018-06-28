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Росздравнадзор прекращает сотрудничество с МФЦ

28.06.2018

Постановлением Правительства РФ от 26 мая 2018 г. № 603 внесены изменения в перечень государственных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов.

Эти изменения исключают Росздравнадзор из перечня уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, предоставляющих госуслугу по приему и учету уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг в МФЦ по принципу «одного окна».

В соответствии с Правилами предоставления уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и учета указанных уведомлений, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 584, юридические лица, индивидуальные предприниматели, предполагающие выполнять работы (оказывать услуги) в сфере обращения медицинских изделий (за исключением проведения клинических испытаний медицинских изделий, их производства, монтажа, наладки, применения, эксплуатации, в том числе технического обслуживания, а также ремонта) представляют уведомления о начале своей деятельности в Росздравнадзор.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Росздравнадзор
Фармвестник-ТВ
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
22.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Маркетинг и судьба инновационных препаратов»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
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